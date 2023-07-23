zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Изображение материала

Приморье штормит, но завтра будет лучше: в регионе идут сильные дожди

23 июля 2023, 02:51
Жители Приморья сообщают об интенсивных дождях, которые фиксируются в разных населенных пунктах края. Количество осадков у некоторых приморцев вызывает опасения, а сильный ветер уже привел к волнениям на море.
Сюжет
Дождь

Как ожидалось, погода сегодня, 23 июля сильно испортилась. Уже несколько часов в Приморье идут сильные дожди, о погодной обстановке в мессенджерах и социальных сетях сообщают приморцы.

Так, жители поселка Раздольное, рассказав о начале дождя, предупреждают всех автовладельцев, собирающихся ехать в сторону Хасанского округа, о плохой дороге. «Все, кто еду на хасанщину, подумайте, дорогу у нас разворотили», — говорят приморцы. Жители поселка Славянка отметили, что количество осадков все увеличивается, а море сильно штормит.

Синоптики сообщают, что дожди начались в юго-западных районах Приморья, а далее осадки распространятся на всей территории края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что погода 23 июля не будет радовать приморцев. А синоптики обещают, что уже завтра погода в Приморье улучшится.

#Прогнозы#Погода#Дождь#Новости#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Что тоннами завозят из Китая в Приморье?
12 июля, 01:06
Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений
12 июля, 00:41
В список Forbes попал ещё один приморец
11 июля, 23:22
«Земля ушла из-под колёс»: в Приморье перевернулся грузовик — видео
11 июля, 07:52
Чайки стонут перед бурей: целое нашествие пернатых попало на видео во Владивостоке
11 июля, 07:50
Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья
11 июля, 07:16