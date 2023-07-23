Приморье штормит, но завтра будет лучше: в регионе идут сильные дожди

Так, жители поселка Раздольное, рассказав о начале дождя, предупреждают всех автовладельцев, собирающихся ехать в сторону Хасанского округа, о плохой дороге. «Все, кто еду на хасанщину, подумайте, дорогу у нас разворотили», — говорят приморцы. Жители поселка Славянка отметили, что количество осадков все увеличивается, а море сильно штормит.