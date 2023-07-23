Приморье штормит, но завтра будет лучше: в регионе идут сильные дожди

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Как ожидалось, погода сегодня, 23 июля сильно испортилась. Уже несколько часов в Приморье идут сильные дожди, о погодной обстановке в мессенджерах и социальных сетях сообщают приморцы.
Так, жители поселка Раздольное, рассказав о начале дождя, предупреждают всех автовладельцев, собирающихся ехать в сторону Хасанского округа, о плохой дороге. «Все, кто еду на хасанщину, подумайте, дорогу у нас разворотили», — говорят приморцы. Жители поселка Славянка отметили, что количество осадков все увеличивается, а море сильно штормит.
Синоптики сообщают, что дожди начались в юго-западных районах Приморья, а далее осадки распространятся на всей территории края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что погода 23 июля не будет радовать приморцев. А синоптики обещают, что уже завтра погода в Приморье улучшится.