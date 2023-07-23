Рейтинг счастья: жители Владивостока считают себя самыми счастливыми

Кроме того, все больше респондентов чувствуют счастье от собственного благополучия и благополучия близких — 61%. А почти каждый второй из опрошенных (49%) отмечает семью и друзей, 46% — общее удовлетворение жизнью, 37% — деньги, 32% — детей, а 30% — природу.