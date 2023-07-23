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Рейтинг счастья: жители Владивостока считают себя самыми счастливыми

23 июля 2023, 04:20

Жители Владивостока — самые счастливые

Город Владивосток вошел в десятку самых счастливых городов — жители дальневосточной столицы считают себя самыми счастливыми. Это показал результат опроса.
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Рейтинг

В российских городах провели опрос среди населения, чтобы определить, в каком городе больше всего счастливых жителе. В тройке лидеров рейтинга счастья Москва, Санкт-Петербург и Сочи. На седьмом месте оказалась дальневосточная столица.

По результатам исследования, счастливыми жителей страны делает благополучие близких и удовлетворённость жизнью. Новые медиа опубликовали результаты опроса.

Жители еще семи российских городов считают себя самыми счастливыми. Это Калининград (15%), Краснодар (14%), Казань (13%), Владивосток (9%), Нижний Новгород (7%), Екатеринбург (6%) и Ростов-на-Дону (5%).

Среди самых важных критериев «счастливых» городов респонденты отметили высокий уровень жизни (45%), красивую природу (33%), близость к морю и комфортный климат (32%), благоприятную экологическую ситуацию (17%), качественные продукты (16%).

Кроме того, все больше респондентов чувствуют счастье от собственного благополучия и благополучия близких — 61%. А почти каждый второй из опрошенных (49%) отмечает семью и друзей, 46% — общее удовлетворение жизнью, 37% — деньги, 32% — детей, а 30% — природу.

Еще 29% респондентов счастливы благодаря работе и карьере, а 28% опрошенных россиян счастливыми делают хобби и увлечения.

#Рейтинг#Город#Соцопрос#Новости#Приморский край#Владивосток
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