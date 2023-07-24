«Мобильный избиратель» Приморья: голосуйте там, где удобно

Posted Вчера, 08:22
Published Вчера, 08:22
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
В Избиркоме Приморья подчеркивают, что механизм «Мобильный избиратель» призван сделать процесс волеизъявления максимально удобным для жителей региона.
«Мобильный избиратель» — это проверенный временем механизм, позволяющий людям голосовать по месту их нахождения в день выборов. На выборах в России он был впервые применен в 2017 году — и с тех пор совершенствуется, становясь все более популярным. Например, в Единый день голосования в 2021 году механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 6,35 млн избирателей по всей стране.
На выборах губернатора Приморского края «Мобильный избиратель» позволит приморцам голосовать на любом выбранном ими избирательном участке в пределах региона — вне зависимости от адреса постоянной регистрации, указанного в паспорте. Начиная с сегодняшнего дня, 24 июля, и не позднее 4 сентября каждый избиратель может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения через портал «Госуслуги», в территориальную избирательную комиссию или в МФЦ. Поданное заявление будет обработано в ГАС «Выборы», после чего человек, подавший заявление, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и включен в список избирателей на участке по месту нахождения.
— Механизм «Мобильный избиратель» пришел на смену открепительным удостоверениям. Сегодня у избирателей есть возможность проголосовать там, где им удобно — независимо от того, где они зарегистрированы, — прокомментировал заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Сергей Советников. — Механизмом «Мобильный избиратель» также предусмотрена возможность аннулирования избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, если его планы изменились. Сделать это необходимо не позднее 4 сентября.