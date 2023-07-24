«Мобильный избиратель» Приморья: голосуйте там, где удобно

На выборах губернатора Приморского края «Мобильный избиратель» позволит приморцам голосовать на любом выбранном ими избирательном участке в пределах региона — вне зависимости от адреса постоянной регистрации, указанного в паспорте. Начиная с сегодняшнего дня, 24 июля, и не позднее 4 сентября каждый избиратель может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения через портал «Госуслуги», в территориальную избирательную комиссию или в МФЦ. Поданное заявление будет обработано в ГАС «Выборы», после чего человек, подавший заявление, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и включен в список избирателей на участке по месту нахождения.