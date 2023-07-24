Олег Кожемяко: жители Приморья всё активнее принимают участие в благоустройстве

Posted Вчера, 09:13
Published Вчера, 09:13
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Об этом глава региона заявил на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
Губернатор подчеркнул, что благоустройство дворов, парков и скверов, строительство новых общественных пространств — важный пункт повышения комфортности города и его привлекательности для туристов.
«Очень важно, что приморцы всё активнее сами принимают участие в этом деле. Они выбирают проекты, сами определяют, что нужно благоустроить в первую очередь», — подчеркнул Олег Кожемяко.