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Олег Кожемяко: жители Приморья всё активнее принимают участие в благоустройстве

24 июля 2023, 09:13
Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что жители Приморья стали активнее подходить к вопросам благоустройства территорий. Это очень важно для создания как комфортной жизни самих приморцев, так и для туризма.

Об этом глава региона заявил на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

Губернатор подчеркнул, что благоустройство дворов, парков и скверов, строительство новых общественных пространств — важный пункт повышения комфортности города и его привлекательности для туристов.

«Очень важно, что приморцы всё активнее сами принимают участие в этом деле. Они выбирают проекты, сами определяют, что нужно благоустроить в первую очередь», — подчеркнул Олег Кожемяко.
#Общество#Благоустройство#Новости#Приморский край#Олег Кожемяко
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