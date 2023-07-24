Ответы на ТОП-5 вопросов о ремонте Некрасовского путепровода во Владивостоке

Posted 24 июля, 01:34
Published 24 июля, 01:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Корреспондент «Восток-Медиа», вместе с представителями управления дорог администрации Владивостока, выехал на место ремонта, чтобы задать специалисту, занимающемуся и понимающему в ремонте таких объектов самые распространённые вопросы от жителей Владивостока, а также узнать, когда рабочие уйдут с объекта и путепровод сможет «вздохнуть спокойно» от пробок.
Некрасовский путепровод — важнейшая транспортная артерия столицы Дальнего Востока, соединяющая центр города с другими крупными районами. Однако из-за своего солидного возраста мост нуждается в срочном ремонте. Это нужно для обеспечения безопасности и эффективности дорожной сети.
Еще в прошлом году администрация Владивостока провела открытый электронный аукцион на ремонт деформационных швов Некрасовского путепровода. Его победителем стала — «СТК Макс М», зарегистрированная в Дагестане. Тогда же, перед заключением контракта, в городском управлении дорог отметили, что у компании-подрядчика документально подтверждён опыт работ в сфере дорожного хозяйства, поэтому волноваться не о чем.
И вот рабочие начали полную замену деформационных швов.
На тех участках, где смонтировали новые швы, автомобилисты стали чувствовать неровности. Вдобавок к этому многим ежедневно приходится стоять в пробках из-за перекрытой одной из полос движения.
Однако отчаиваться и грустить не стоит. Мастер подрядной организации «СТК Макс М» Казбек Аллахвердиев рассказал обо всех тонкостях процесса по ремонту путепровода. Пообщавшись с ним, сразу пришло понимание, почему ремонт нужен здесь и сейчас. Забегая вперед скажем, что работы идут с опережением на месяц и будут закончены в максимально сжатые сроки.
Как проходит ремонт главной дорожной артерии Владивостока?
Ещё задолго до того, как подъехать к Некрасовскому путепроводу, начинаешь замечать, что движение машин постепенно начинает замедляться. Открыв окно автомобиля, в салон тут же проникают звуки работающих инструментов. Вот только ничего не видно — весь вид на происходящее закрывает поток автомобилей. Они по-прежнему двигаются очень медленно.
Проехав чуть дальше, картина становится яснее — группа рабочих из 5-6 человек занимается заменой швов на крайней правой полосе.
Работа идёт вовсю, даже несмотря на адское пекло, которое сейчас на улице. Но люди недовольны ремонтом. Некоторые даже кричат на рабочих матом прямо из салонов своих транспортных средств. Неужто починка эстакады не нужна автомобилистам?
Дело в том, что старые швы пришли в негодность и из них буквально торчит железо. А ездить по такой дороге небезопасно. Поэтому и было принято решение заняться ремонтом важной транспортной артерии.
Сотрудники организации ведут работу в течение всего светового дня, но только тогда, когда позволяют погодные условия.
Несмотря на все обвинения автомобилистов, которые зачастую оказывается голословными, на перекрытом участке можно заметить несколько потных рабочих, которые голыми руками выгребают из выдолбленных рядом со швами ям старые куски асфальта — это нужно для того, чтобы рядом с ними уложить пластичную мастику.
Почему так мало рабочих?
У многих очевидцев ремонта путепровода невольно возникает вопрос: почему такая маленькая бригада рабочих? Разве 6 человек достаточно для того, чтобы максимально оперативно привести дорогу в порядок?
Как оказалось — да. По словам мастера подрядной организации «СТК Макс М» Казбека Аллахвердиева, увеличение количества рабочих процесс не ускорит.
«Можно нанять и 20 сотрудников, только они будут суетиться, толкаться, а работа будет стоять», — рассказал специалист.
Почему стало хуже, чем было? У швов — одни неровности!
Полоса перекрыта, работа кипит, но, присмотревшись, можно заметить (а автомобилистам и присматриваться не надо), что вдоль заменённых швов имеются некие бугры, которые очень чутко чувствует ходовка каждого автомобиля и обвесы тюнингованных машин.
Но специалист подчеркнул, что это — часть технологии.
«Тут нужно пождать, когда материалы, используемые для стыков асфальта и новых швов, улягутся. Они отделаны пластичной мастикой и она должна будет разровняться», — добавил Казбек Аллахвердиев.
Процесс работы: почему ночью проводить ремонт невозможно?
Процесс работы складывается следующим образом: сперва идёт демонтаж. На этом этапе сотрудники режут и подготавливают основание под новые деформационные швы. Далее идёт укладка новых швов, а после этого начинается работа с той самой переходной зоной. Её — заливают специальным материалом.
И вот тут кроется ответ про то, почему не ведутся ночные работы.
У некоторых материалов, которые используются в заливке, на высыхание уходит до 12 — 18 часов. И пока они полностью не застынут, дальнейшая работа продолжаться просто не может. Ночи как раз на это хватает.
Иными словами, если бы позволяли свойства материалов, то рабочие чинили бы дорогу и ночью.
А ведь это звучит логично даже если рассуждать со стороны человека, не разбирающегося в данной теме. Какие-то там «швы» скрепляют дорогу. Конечно, им нужно какое-то время, чтобы схватиться. Это же не тряпку сшить нитками.
Когда закончатся «мучения»?
Работа кипит, но что по срокам? Люди устали, хоть и некоторые понимают, что рабочие не виноваты. Как сообщил представитель компании-подрядчика, ремонт идёт с опережением примерно на месяц. Ранее срок завершения работ был назначен на 31 августа, но сейчас рабочие рассчитывают справиться уже к концу июля.
Уже в это воскресенье замена швов на путепроводе в направлении города закончится. С понедельника сотрудники перейдут на противоположную сторону — на выезд из города. С одной стороны, вроде и хорошо — половина дела сделана. Но раз надо ремонтировать, надо потерпеть.
АНТОН ГОЛЫБИН