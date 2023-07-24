Ответы на ТОП-5 вопросов о ремонте Некрасовского путепровода во Владивостоке

Работа идёт вовсю, даже несмотря на адское пекло, которое сейчас на улице. Но люди недовольны ремонтом. Некоторые даже кричат на рабочих матом прямо из салонов своих транспортных средств. Неужто починка эстакады не нужна автомобилистам?

Дело в том, что старые швы пришли в негодность и из них буквально торчит железо. А ездить по такой дороге небезопасно. Поэтому и было принято решение заняться ремонтом важной транспортной артерии.