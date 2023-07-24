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Posted 24 июля, 00:31

Published 24 июля, 00:31

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

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«Я живу в „Пряниках“»: ТОП-9 самых неоправданных названий ЖК во Владивостоке

24 июля 2023, 00:31
Владивосток — город, который продолжает активно строиться и расширять свои границы. Именно поэтому застройщики, буквально, «шлёпают» жилые комплексы на любом удобном месте. И, конечно же, дают им имена. Однако некоторые из них имеют весьма «странные» названия, природу которых трудно объяснить.
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9 место: ЖК «Кленовый» и «Еловый»

На десятой строчке нашего рейтинга расположились два жилых комплекса под названиями «Кленовый» и «Еловый». Многие подумают, что их так назвали, потому что во дворах этих многоэтажек будут расти клёны и ели, украшая виды из окна.

В какой-то степени это так, но их там не такое огромное количество, чтобы давать такие громкие «говорящие» названия. Да и «арты» от застройщиков не совсем сходятся с тем, что получается на самом деле. Например, ЖК «Кленовый» расположен недалеко от ТЦ «Луговая». Откуда в этих окрестностях возьмётся кленовая роща? Но, в оправдание застройщиков, можем сказать, что они не соврали, а просто приукрасили будущую реальность.

На официальном сайте ЖК можно найти преимущественно фотографии 3D-объектов:

8 место

ЖК «Мёд»

Тут строители и креативная группа застройщика хотя бы попыталась обыграть название, разукрасив верхнюю часть дома в желтый цвет, а нижнюю в серый. Мол, будете жить в бочонке мёда. Но это даже читать забавно, а жить, наверно, ещё веселее. К тому же, этот «раскрас» может вызывать и другие ассоциации. Например, с хмельным напитком…

7 место

ЖК «Лайм»

Еще одно здание, которое похоже на предыдущее, (да и на остальные многоэтажки-новострои, которые нужно как-то отличать друг от друга).

Обычный «небоскрёб», в дизайн которого добавили несколько зелёных пятен. И, скорее всего из-за этого назвали его «Лайм».

Конечно, никакой связи с окружающим пейзажем, а также с интерьером и экстерьером новостройка не имеет: лаймы там не растут, что и неудивительно.

6 место

ЖК «Лето»

Когда не знаешь, что речь идёт о Владивостоке, то по названию можно подумать, что речь идёт о жилом комплексе где-нибудь в Краснодаре или Сочи, но нет. Название «Лето» дали зданиям, которые стоят в городе, где его особо нет, даже когда оно должно быть по календарю. Почему именно лето? Осень, зима, весна не угодили?

Да и по фотографиям можно посмотреть, что зелени у дома не сильно много, а значит во времена, когда зацветут деревья и будет везде зелено, новострой будет стоять посреди каменных джунглей и дорог.

5 место

ЖК «Ранетка»

Данная постройка находится в районе Садгорода и вмещает в себя 28 квартир. Такая прям-таки «малютка», да. Называется это дело — ЖК «Ранетка».

Тут так же непонятна история названия. Это отсылка к яблокам такого сорта или может к легендарной подростковой группе «Ранетки»? Поколение зумеров сейчас, наверно, прослезилось. Единственная аналогия здания с ранеткой, как яблоком — это размер. Жилой дом очень маленький. А в остальном — это такая же загадка, как «Лайм», «Лето» и другие.

4 место

ЖК «Миля»

Кому вообще могло прийти в голову назвать здание с закрытым двором «Милей»? Жилой дом находится в районе бхуты «Тихая» и единственное, что связывает его с дорогами — это относительная приближённость к объездной трассе Седанка-Патрокл. А единственная ассоциация с милей — это расстояние этого жилого комплекса от всего, что находится во Владивостоке.

Добираться до центра города будет оттуда ой как долго, поэтому, скорее всего, жильцам «Мили» будет казаться, что дорога, действительно бесконечна.

3 место

«Дом со львом»

«Дом со львом», находящийся практически на территории Трудового, уж очень сильно удивляет в этом контексте, ведь львы у жилых построек — это признак роскоши и богатства.

«Дом со львом» — звучит, неоспоримо, грандиозно. Но, скорее всего такое название было дано для красного словца. Например потому что в дизайне здания это никак не проявляется: нет на входе статуй львов, они не гуляют во дворе, даже не предвидится никаких малых архитектурных форм в виде царя зверей.

Единственное место, где можно с натяжкой рассмотреть схожесть здания со львом — это некая «окантовка» здания. Выполнена она в жёлто-оранжевом цвете, что может напоминать львиную гриву, но крайне отдалённо. Хотя отметим, что это имя интереснее, чем все предыдущие названия.

Не скроем, после такого названия, появляется желание взглянуть, что же это за «Дом со Львом» такой?

2 место

«Supreme»

Реплики брендов можно найти не только на рынке, в них можно поселиться. И этот жилой комплекс тому подтверждение. Здания ещё не сданы в эксплуатацию. Но интересно, проход туда будет возможен только в одежде одноимённого бренда или это совпадение?

1 место

ЖК «Пряники»

Вот мы и подобрались венцу рейтинга. На первом месте расположился комплекс из семи маленьких домов, объединённый общим названием «Пряники».

Ассоциации сразу уносят нас на кухню, где мама доготавливает имбирные пряники, а по квартире разносится запах уюта и тепла. Однако, все знают, что пряник — это довольно хрупкая субстанция. Поэтому у потенциальных жильцов сразу может возникнуть вопросы: Новые дома это хрупкие пряничные домики?

Эти здания рискуют размякнуть от дождя?

А может они со временем засохнут и рассыпятся на крошки?

Или же это все-таки какой-то намёк на то, что жизнь в «Пряниках» будет сладкой?

Антон Голыбин

#Люди#Новости#Город#Спецпроекты
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