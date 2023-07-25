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Михаил Мишустин оценил работы по благоустройству Приморья

25 июля 2023, 01:56
Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко председатель правительства России Михаил Мишустин посетил павильон края на Всероссийском форуме благоустройства. Он высоко оценил работы по благоустройству, проводящиеся в регионе.

Основным вектором развития Приморья, по словам губернатора, является нацпроект «Жилье и комфортная среда». Он позволяет не только бороться за сохранение количества населения на территории, но и привлечь людей из других субъектов страны.

«Для создания комфортной среды за последние три года благоустроено более 380 общественных пространств и 1880 площадок. Программа очень востребована среди наших жителей, ведь она создает места для отдыха и прогулок. В перечень лучших муниципальных практик Минстрой России включил наши приморские объекты: видовая сопки Бурачка, сквер на Окатовой, сквер с китами», — отметил глава региона.

Михаил Мишустин осмотрел экспозицию форума в кампусе ДВФУ. Он обратил особое внимание на то, что продуманный подход к мастер-планированию, которое предполагает изменение пространств по желанию людей, и позволяет создать комфортную городскую среду.

«Это также оказывает весомое воздействие на возможности инвесторов привлечь средства в развитие туризма. Общее настроение создания комфортной городской среды привлечет сюда и инвесторов, и людей из разных регионов страны, благодаря чему еще краше станет как Приморский край, так и Дальневосточный федеральный округ», — сказал Председатель Правительства России.
#Общество#Благоустройство#Новости#Приморский край#Владивосток#Михаил Мишустин#Олег Кожемяко
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