Михаил Мишустин оценил работы по благоустройству Приморья

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Published Сегодня, 01:56
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Основным вектором развития Приморья, по словам губернатора, является нацпроект «Жилье и комфортная среда». Он позволяет не только бороться за сохранение количества населения на территории, но и привлечь людей из других субъектов страны.
«Для создания комфортной среды за последние три года благоустроено более 380 общественных пространств и 1880 площадок. Программа очень востребована среди наших жителей, ведь она создает места для отдыха и прогулок. В перечень лучших муниципальных практик Минстрой России включил наши приморские объекты: видовая сопки Бурачка, сквер на Окатовой, сквер с китами», — отметил глава региона.
Михаил Мишустин осмотрел экспозицию форума в кампусе ДВФУ. Он обратил особое внимание на то, что продуманный подход к мастер-планированию, которое предполагает изменение пространств по желанию людей, и позволяет создать комфортную городскую среду.
«Это также оказывает весомое воздействие на возможности инвесторов привлечь средства в развитие туризма. Общее настроение создания комфортной городской среды привлечет сюда и инвесторов, и людей из разных регионов страны, благодаря чему еще краше станет как Приморский край, так и Дальневосточный федеральный округ», — сказал Председатель Правительства России.