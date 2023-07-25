Опасность миновала? — Борис Кубай — о значении супертайфуна DOKSURI для Приморья

По его словам, это природное явление принесет огромное количество осадков и сильный ветер. Множественный анализ показал, что перегрев восточного Китая привлекает тайфуны к этой территории. Кроме того, присутствие однородной тропической воздушной массы здесь не только не способствует регенерации и усилению тайфунов над сушей, но и ускоряет их разрушение и исчезновение над этой территорией.