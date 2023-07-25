Опасность миновала? — Борис Кубай — о значении супертайфуна DOKSURI для Приморья

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Сейчас атмосферное давление в центре супертайфуна составляет 935 гПа, что является экстремально низким значением. Он может причинить много бед жителям Филиппин, острова Тайвань и юго-восточной части Китая — отметил Борис Кубай.
По его словам, это природное явление принесет огромное количество осадков и сильный ветер. Множественный анализ показал, что перегрев восточного Китая привлекает тайфуны к этой территории. Кроме того, присутствие однородной тропической воздушной массы здесь не только не способствует регенерации и усилению тайфунов над сушей, но и ускоряет их разрушение и исчезновение над этой территорией.
Поэтому синоптики склонны полагать, что DOKSURI потеряет силу в окрестностях Шанхая и быстро исчезнет, не достигая Приморья. Сильного влияния на регион он не окажет. Однако на территории Приморского края сохранится душная погода с высокой влажностью, ливнями и грозами.