«Подорожало, но будет хуже»: что происходит с рынком недвижимости летом в Приморье?

Posted 25 июля, 06:25
Published 25 июля, 06:25
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Покупка квартиры во Владивостоке, как и в любом другом городе — удовольствие не из дешёвых. И требует оно не только материальных затрат, но и крепких нервов. Ведь никогда не знаешь, какие цифры увидишь на местном рынке недвижимости.
Они могут быть как запредельно большими, так и подозрительно маленькими. Часто цифры зависят от сезона: одно и то же жилье осенью и весной может стоить совершенно по-разному. А из изменений за это время там только стул переставленный из одного угла в другой.
Зайдя на популярную интернет-барахолку Приморья, где также публикуют объявления о продаже квартир, можно увидеть огромный выбор продающегося жилья.
На начало июля ~ 5367 предложений. Порядка 673 из них — от собственников, остальные 4694 от агентств и застройщиков.
По площади так же есть, где разгуляться. К покупке предлагаются как гостинки, так и четырёх, пяти и даже шестикомнатные квартиры. Больше всего предложений среди «двушек».
Средняя стоимость квартир этим летом варьируется от 3,3 млн рублей за студию до 21,7 млн рублей за четырехкомнатную квартиру и выше за более крупные помещения.
Ранее СМИ опубликовали материал, в котором было указано сколько, в среднем, стоили квартиры во Владивостоке весной.
Так, в конце марта, средняя цена однокомнатной квартиры была 5,6 млн рублей, то есть на 100 тысяч рублей дороже, чем сейчас, летом.
А вот со студиями ситуация немного иная: весной средняя стоимость за них была 3,3 млн рублей, в данный момент это уже 3,5 млн рублей. Иными словами — заметен рост.
Самое важное, что серьёзных ценовых скачков нет. Разница даже в полмиллиона рублей при покупке квартиры практически не играет существенной роли и не является серьёзным «подорожанием». Так что каких-то глобальных катаклизмов в купле-продаже квартир этим летом не наблюдается: цены не возросли вдвое и не начали снижаться. Всё стабильно. К сожалению, тут хорошие новости заканчиваются. Потому что сказать того же об аренде жилья во Владивостоке нельзя.
Теперь поговорим о злосчастной аренде. Почему именно такое название? Для ответа на этот вопрос нужно посмотреть на ценник квартир для съема. Тут, в отличие от купли-продажи, всё очень печально. Те, кто ещё не обзавёлся собственным жильём и искал этим летом квартиру, явно могли задуматься о том, что уже проще купить её, нежели арендовать. Всё потому, что плата за месяц выросла в разы.
Вот, например, квартира, заявленная как однокомнатная. Однако вот сюрприз: по факту, она является обычной студией, которую попытались выдать за «однушку», огородив потенциальную спальню одной стеной. Сейчас таких на рынке очень много, так как их приобретают и ремонтируют специально для сдачи в аренду.
Таким собственникам вовсе неважно, что, лежа в кровати, ты видишь кухонный гарнитур. И всё было бы хорошо, если бы эта квартира не стоила с включенными платежами за свет воду больше 90 тысяч рублей. Да-да, именно столько, ведь не забываем про залог, оплату на месяц вперед и комиссию агентству недвижимости.
Безусловно, ремонт на вид безупречный, но, возможно это лишь фото.
Владивосток VS Санкт-Петербург. Сравнение цен за аренду.
Чтобы наглядно показать, насколько дорогая сейчас аренда во Владивостоке можно сравнить запрашиваемую цену в месяц за однокомнатную квартиру в двух городах: в нашей столице ДФО — Владивостоке и в культурной столице России — Санкт-Петербурге.
Выше мы уже привели в пример «кандидата» от Владивостока:
однокомнатная квартира, площадью 43,4 кв. м., за 90+ тысяч рублей.
Что же предлагает Питер? Нам удалось найти квартиру с таким же свежим и приятным на вид ремонтом и схожую по метражу с помещением из Владивостока, даже чуть больше.
Итак, что мы видим? Настоящая однокомнатная квартира, не студия, площадью 46 кв. м. И всего за 35 тысяч рублей + столько же залог. Получается, что в не менее популярном Санкт-Петербурге квартиры дешевле, чем во Владивостоке. И не просто на 10-20%, а больше, чем в два раза.
В чём причина таких ценовых «катаклизмов»?
Почему так подскочили цены? Тут всё просто: летом в схватку за квартиры вступают все студенты, которых на лето выселяют из кампуса ДВФУ, а также те, кто желает провести лето на берегу Японского моря и поступить в другие вузы Приморья.
И арендодатели давно поняли, что летом студентам деваться некуда. Они будут снимать и втридорога, ведь жить где-то надо. Так что ни собственники, ни агенты совсем не скромничают и ставят ценник умноженный на два.
Затишье перед бурей: осенью будет ещё дороже!
Самое неприятное во всей ситуации с дорогими квартирами, что это лишь начало. К осени арендное жильё станет ещё дороже. И причина тому всё та же — студенты. Давайте разбираться пошагово, как растут цены на съём квартиры.
Ценник на аренду начинает подниматься примерно в начале мая: именно в это время студенты-продуманы начинают искать себе жильё, чтобы в июне и июле не драться за студию за 60 тысяч рублей в месяц с одногруппником. Но и арендодатели не «пальцем деланые», так что уже в мае чувствуется, что всё стало немного дороже.
В июне и июле заканчивается сессия, начинаются каникулы. И вот тут массовый поток учащихся «выходит на охоту» за квартирой. Собственники и риелторы ставят ценник ещё выше. Он держится на одному уровне примерно до середины-конца августа. А вот после уже начинается настоящий беспредел.
В сентябре студенты возвращаются с каникул. Также к ним присоединяются первокурсники, которые приезжают во Владивосток из других городов получать образование в наших приморских учебных заведениях. И всем им нужно где-то жить, а общежитие дают далеко не каждому из-за нехватки мест. Так, например, было в ДВФУ в прошлом году.
И вот весь этот поток буквально из десятка тысяч человек судорожно начинает искать место для жилья. Некоторые объединяются в пары, чтобы было дешевле. Но дешевле не получается, ведь арендодатели без каких-либо угрызений совести повышают цены на квартиры практически втрое. И выходит, что некоторые снимают квартиры за ту сумму, за которую, например, зимой или весной могли снимать две таких. Справедливо? Конечно нет. Но таков Владивосток. Суровый и дорогой. Особенно летом. Так что подорожание аренды сейчас — это лишь затишье перед бурей. Всё ещё будет.
Раз уж мы проводим оценку рынка недвижимости во Владивостоке, то в качестве бонуса грех будет не сказать о самой дорогостоящей и самой дешёвой квартире в столице ДФО. Разница в их цене составляет больше 210 миллионов рублей.
«Ни вздохнуть ни выдохнуть, зато дешево»
Самой низкой по стоимости квартирой во Владивостоке оказалась студия на Тихой. Находится она в старом четырехэтажном доме на улице Сафонова 12. Площадь предлагаемого помещения всего 8 квадратных метров, однако агент сообщает, что потолки внутри комнатушки выше трёх метров, поэтому, если оборудовать это маленькое пространство правильным образом, то там вполне можно жить. Цена такого сомнительного удовольствия всего 1, 12 миллиона рублей.
«Свой подъезд и собственные лифты, но сколько это стоит?»
Самым дорогим предложением на 4 июля 2023 года во Владивостоке стала квартира бизнес-класса на Орлиной сопке. Стоит она ни много ни мало — 218,8 миллиона рублей. С зарплаты на такую не отложишь, да и ипотека выйдет в приличный срок, лет так на 200, и то платёж будет за 100 тысяч рублей в месяц. За что же просят такие богатства?
А всё просто: купив такую квартиру, жить вы будете в полном комфорте. У вас будет свой ресепшен и несколько собственных лифтов. Ремонт в помещении полностью сделан из итальянских материалов, поэтому уже через месяц жизни там вы научитесь готовить настоящую итальянскую пиццу и карбонару. Дом находится в центре города, а из окон можно любоваться бухтой Золотой Рог и шикарнейшими мостами. Звучит красиво, но и цена у роскошной жизни немаленькая.
И вот вроде есть чему радоваться — купить квартиру во Владивостоке возможно по адекватной цене. Но в этой бочке мёда есть и ложка дёгтя в виде цены за арендное жильё, которое продолжает дорожать с каждым днём. Рынок недвижимости во Владивостоке этим летом находится, как сейчас сказали бы, не совсем в ресурсе. В купле-продаже предложений много: есть как дешёвые, так и дорогие варианты, под любой кошелёк и прихоти. Сильного повышения цен не выявлено, так что если вы собираетесь приобретать квартиру этим летом, то можете смело это делать. А вот с арендой стоить подзатянуть пояса, ведь снимая жильё за такие суммы кушать придётся явно поменьше.