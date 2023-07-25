«Подорожало, но будет хуже»: что происходит с рынком недвижимости летом в Приморье?

И вот весь этот поток буквально из десятка тысяч человек судорожно начинает искать место для жилья. Некоторые объединяются в пары, чтобы было дешевле. Но дешевле не получается, ведь арендодатели без каких-либо угрызений совести повышают цены на квартиры практически втрое. И выходит, что некоторые снимают квартиры за ту сумму, за которую, например, зимой или весной могли снимать две таких. Справедливо? Конечно нет. Но таков Владивосток. Суровый и дорогой. Особенно летом. Так что подорожание аренды сейчас — это лишь затишье перед бурей. Всё ещё будет.