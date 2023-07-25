«Приморье — значит победа»: в регионе прошел форум малых городов с участием Мишустина

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Ежегодно проводимый Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», ставший ключевым мероприятием в области развития российских регионов и формирования комфортной городской среды, в этом году прошел в дальневосточной столице. 24 июля на остров Русский прибыли представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, ведущие российские архитекторы, урбанисты, дизайнеры.
В мероприятии приняли участие Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. С вступительным словом на форуме также выступил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что население городов важно вовлекать в активную деятельность по изменению облика своих населенных пунктов.
«Фонтан в центре города это конечно хорошо, но возможно людям нужен не фонтан, а скверы и парки. Изменения приносят пользу и имеют смысл тогда, когда они отвечают интересам людей», — отметил премьер.
Столь пристальное внимание к форуму объясняется еще и тем, что на его полях были подведены итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. В конкурсе благоустройства для регионов ДФО приняли участие 16 муниципалитетов Приморья. Из них победителями стали семь инициатив — общая сумма выигрыша составила 650 миллионов рублей федеральных средств. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что люди в таких населенных пунктах особенно хотят делать их удобнее и комфортнее.
«Сегодня мы наблюдаем серьезный рост гражданской инициативы. Если в прошлом году в Приморье в голосовании по проектам формирования комфортной городской среды участвовали около 140 тысяч человек, то в этом уже более 200 тысяч. А количество заявок из Приморья на второй дальневосточный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды выросло более чем в три раза — в первом конкурсе их было пять», — отметил Олег Кожемяко.
В последние годы эксперты отмечают масштабные преобразования городской среды. Это касается не только крупных центров — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока, но и большого числа средних и малых городов России, а также исторических поселений. В Приморском крае настоящий бум благоустройства — проекты по строительству площадок, парков, скверов, обустройству придомовых территорий дошли даже до самых отдаленных уголков региона.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал программы благоустройства одними из самых «народных», так как они не только формируются на основе пожеланий жителей, но и контролируются ими. В этом году в крае будет благоустроено более 350 парков, скверов, пешеходных зон и дворов. Работы идет во всех муниципалитетах Приморья.
«Отмечу, что Приморье — также край малых городов. В восьми городах из 12 проживает менее 100 тысяч человек. Мы как никто понимаем, что малые города — это каркас, который не дает рассыпаться отдельным элементам и держит их вместе. Благодарю всех активных участников сегодняшнего форума за их гражданскую позицию. Надеюсь, мероприятие даст нам возможность обменяться опытом и создать новые проекты. Уверен, эта хорошая традиция будет продолжаться», — сказал глава региона.
Дополнительной возможностью улучшить жизнь приморцев стал федеральный конкурс благоустройства. Уже второй год приморские муниципалитеты имеют возможность участвовать в конкурсе создания комфортной городской среды среди регионов Дальнего Востока.
В этом году на конкурс было подано 16 заявок — муниципалитеты Приморья подготовили свои проекты благоустройства общественных пространств для отдыха и занятий спортом, центральных скверов и парков, площадей, набережных, территорий возле памятников. Одним из ярких инициатив стал проект благоустройства центральной площади поселка Славянка в Хасанском муниципальном округе с установкой современной сцены для проведения массовых мероприятий, нескольких фотозон, флагштока у крыльца здания администрации, Доски почета, детских и спортивных площадок. Покрытие площади заменят на брусчатку, обустроят удобные пешеходные дорожки, установят наружное освещение — столбы, ландшафтные светильники, в том числе вмонтированные в брусчатку, кроме того, на центральной площади появится аллея со «звездным небом».
Победителей конкурса определила комиссия, а итоги были оглашены на форуме 24 июля. Лучшие проекты получили на реализацию из федерального бюджета от 50 до 300 миллионов рублей.
«Городская среда — это не только комфорт и удобство, это новые рабочие места и центры городской жизни. За последние годы мы проделали большой путь от простого благоустройства к сложным проектам городского развития. Благодаря нашей совместной работе создано более 16 тысяч рабочих мест, а также в поселениях появилось более четырех тысяч объектов коммерческой и предпринимательской активности», — сказал Министр строительства и ЖКХ России.
Как пояснила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, конкурсы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. Проекты, создаваемые муниципальными образованиями для участия в конкурсе, готовились с особой тщательностью и индивидуальным подходом.
«Это уникальные проекты, отражающие особенность того или иного города и поселка. И для них, как и для всего Приморского края, стало большой честью, что победителей объявят здесь, в регионе, на масштабном форуме. В свою очередь, нашему региону тоже есть что рассказать и поделиться своим опытом в плане создания комфортной среды», — обозначила Елена Пархоменко.
Напомним, всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента России. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тыс. человек. Дополнительный конкурс для регионов ДФО проводится по поручению Президента России по итогам Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре 2022 года.