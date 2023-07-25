«Приморье — значит победа»: в регионе прошел форум малых городов с участием Мишустина

Напомним, всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента России. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тыс. человек. Дополнительный конкурс для регионов ДФО проводится по поручению Президента России по итогам Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре 2022 года.