«Стереотипы, сексизм, разводы»: что мешает снять летом квартиру во Владивостоке?

По переписке мошенник ведёт себя как типичный арендодатель: спрашивает о том, кто будет жить, сколько лет, как будете платить, есть ли животные, на какой срок рассматриваете и прочие тонкости, с которым сталкивается каждый. После обсуждения всех щепетильных вопросов хозяин квартиры предлагает заплатить ему за «бронь», так как желающих много, а мы же хотим, чтобы квартира досталась именно нам. Некоторые даже отправляют фотографии паспорта с пропиской для большей уверенности.