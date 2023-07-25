«Стереотипы, сексизм, разводы»: что мешает снять летом квартиру во Владивостоке?

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Для кого-то лето — это пляж, солнце и отдых, а для кого-то — сессия, выселение и поиск нового жилья. Если вы понимаете, о чём мы, значит, вы студент, которого так же, как и тысячи других учащихся по всей стране, выгоняют на улицу по окончании учебного года.
Ни для кого не секрет, что большинство вузов не предоставляет место в общежитии на период каникул. Именно поэтому многие студенты в июне пакуют чемоданы и начинают активно искать квартиру, в которую можно съехать сразу, как получится сдать все зачёты и экзамены. Отсюда и начинается вся история…
«Голодные игры: начало. Бешеный спрос.»
Снять квартиру в июне — задача намного сложнее, чем отыскать иголку в стоге сена. Ажиотаж просто бешеный. Буквально за несколько часов объявления от арендодателей набирают до десяти тысяч просмотров.
Вот наглядный пример, того, как объявление собрало более 11 тысяч посетителей на сайте чуть больше, чем за час. Конечно, рассчитывать на съём данной квартиры не стоит, так как из такого количества людей кто-то точно успел приехать и забрать ключи себе, отстегнув хозяину сумму за месяц и залог. Настолько быстро всё происходит в городе летом, когда дело касается аренды квартиры.
Так что же тогда делать?
Корреспондент «Восток-Медиа» «облачился в «шкуру» студента и решил провести собственный эксперимент, во время которого ему нужно было как можно скорее снять квартиру в столице ДФО с такими исходными данными:
Забегая вперед скажем, что в процессе эксперимента журналисту пришлось столкнуться с неадекватными хозяевами, безграмотными и надоедливыми и лживыми агентами, стереотипами, сексизмом и даже с мошенниками. Однако, обо всём мы расскажем по порядку.
Пристегните ремни, потому что мы начинаем этот нелёгкий путь.
Конкуренция. Как оказаться в числе первых?
Единственный очевидный вариант заполучить жилплощадь — регулярно обновлять сайт, быть готовым сразу же после звонка ехать на встречу с хозяином или агентом. И не факт, что кто-то не доедет раньше вас. Дикость, скажете вы? А мы ответим, что это типичная летняя гонка за квартирой во Владивостоке. Как говорится: «кто раньше встал, того и тапки».
Но всё же можно взять и хитростью. За недели нахождения на сайте объявлений нам удалось заметить, что большинство свежих предложений публикуется с утра, в период с 8 до 12 часов, а также вечером, примерно с 18 до 22 часов. В обед почти все люди находятся на работе, и предложения в основном выкладывают агенты, а все мы знаем их расценки и хотим урвать вариант от собственника. Это «лайфхак» № 1.
Вторая «фишка», которой можно воспользоваться и о которой почему-то мало кто знает — это уведомления. В приложении сайта Farpost, где все ищут себе жильё, есть такая функция, как установка уведомлений на интересующие вас предложения.
Всего лишь нужно поставить нужные данные фильтр — в нашем случае это район и цена, и нажать кнопку «Подписаться». Тогда уведомления будут «прилетать» сразу же после публикации новых объявлений и шансы оказаться в числе первых станут куда выше.
С «лайфхаком» №2 мы разобрались как опередить конкурентов.
Теперь представим, что студенту всё же удалось найти вариант, устраивающий его визуально и по ценовой категории. Он звонит хозяину, договаривается о встрече, снимает квартиру и всё. Но нет. Обогнать соперников в поиске квартиры — это маленький шаг на пути по большому и ухабистому пути под названием «поиск жилья летом во Владивостоке».
Ведь арендодатель может еще и отказать потенциальному квартиросъемщику, даже если он оказался самым первым и проворным.
«Извините, вы нам не подходите»
Не забываем, что наш корреспондент пытается снять жильё как студент. Исходные данные:
Казалось бы — идеальный кандидат, но в реальности оказалось иначе. И запустив маховик поиска квартиры, стало понятно, по каким причинам, адекватным на наш взгляд, и не очень, квартиросъемщик с таким бэкграундом получит категорический отказ.
Оказывается, около трети арендодателей, которым позвонил наш корреспондент, хотят сдавать свои квартиры лишь людям старше 25 лет. Причина в том, что они, якобы, более приучены к быту и порядку, не так склоны устраивать всякие вечеринки и в принципе с такими им спокойнее иметь дело, нежели с этими студентами. Самое странное, что даже обладатели «студий» в 15 «квадратов» ставят такие условия, не считаясь с тем, что большинство половозрелых граждан в 25 лет уже обзаводятся семьями и ищут квартиры побольше.
У парней шанс отыскать себе жильё примерно в половину ниже, чем у девушек. Нашему корреспонденту не хотели сдавать квартиру по причине того, что он мужчина. Хозяева думают, что женщины наиболее чистоплотные, точно не будут устраивать в квартире шумных сборищ и водить кучу партнеров противоположного пола для различного рода утех.
Объяснить владельцам квартиры то, что мальчик так же может быть примерным арендатором невозможно, так как они живут в своих фантазиях, считая женщин хранительницами очага, а мужчин, грубо говоря, грязными животными, которые могут выкинуть и испортить всё, что угодно.
Даже из-за того, что вы ещё не нашли любовь всей жизни, с которой хотели бы жить вместе, вам тоже откажут в аренде. Некоторые собственники уверены, что будь ты хоть мужчиной, хоть женщиной, но если ты одинок, то устроишь в их квартире настоящий секс-притон. Потом химчистку заказывать и матрас выбрасывать. Ну да, действительно, кому это надо?
После многочисленных отказов наш корреспондент придумал себе девушку Юлю, с которой он якобы будет жить. Сделано это было для того, чтобы повысить свои шансы в поиске квартиры. Но и тут ждал сюрприз — парам также очень часто отказывают в аренде.
Собственники считают, что парочка молодых людей обязательно заведет пару-тройку детей. А они, в свою очередь, подерут стены, изрисуют обои, испортят любимый шкаф, либо ещё что-то натворят. Дети всё же.
Ещё одна излюбленная причина для отказа — это сомнения в том, как такой юный парень сможет оплачивать квартиру. И даже предложения показать трудовой договор, подтверждающий уровень дохода, не повышает шансы. Собственники просто говорят категорическое нет.
Многие собственники — взрослые, состоявшиеся люди, живущие по своим правилам и их невозможно переубедить, что парень может быть такой же чистоплотный, как и девушка, а то и больше. Они также не верят, что, если вы хотите проживать один — это не значит, что вы собираетесь устраивать в квартире бордель.
Такие стереотипы в головах у хозяев квартир вызывают большие трудности, ведь конкуренция и без того большая, а время поджимает и из общежития пора съезжать, но даже то, что вы дозвонились первым, не гарантирует того, что жильё точно ваше.
Можно сказать, что если не хочешь общаться с «неадекватными» собственниками, то нужно работать с риелторами. Якобы там таких нюансов явно не будет.
Можно согласиться. Но и в работе с агентствами недвижимости можно напороться на множество подводных камней.
Агенты или адвокаты дьявола?
Примерно 90% квартир сдаются агентами, поэтому чаще приходится работать с ними. Их задача — облегчать поиск квартиры, ведь за это им и платят, но некоторые проводники в мир недвижимости, видимо, напрочь забыли об этом.
Первое, с чем столкнулся корреспондент — это с агентами, не умеющими вести переписку. Большинство пишут текстовые сообщения с множеством ошибок, не расставляя ни единого знака препинания. Из-за этого не всегда получается понять, что они имеют в виду и пытаются сказать. Другая часть работников данной сферы, видимо, пытаясь избежать позора, общается аудиосообщениями. Однако при этом они умудряются есть прямо во время записи и заниматься другими делами, посылая при этом все самые неприятные звуки своего времяпрепровождения в микрофон.
В голове не укладывается как за такую «помощь» платить 100% комиссии от стоимости жилья.
Агент и на том свете достанет
Даже если вы стерпели все эти нюансы в общении с агентом, то это ещё не всё. Часто объявления о сдаче квартир от агентов уже давно неактуальны, но они их оставляют, чтобы потенциальные квартиросъемщики продолжали им писать, а они продолжали предлагать другие варианты. Корреспонденту «пытались втюхать», иначе не назовёшь, вариант на Тихой, несмотря на то что, он указал районы, в которых ищет жилье.
Видимо, умение достать человека и вымотать из него всю душу, у них в крови. И тут остаётся либо начать игнорировать, либо послать, либо просто заблокировать.
Агенты сдают несвободные квартиры
Ещё риелторы любят проворачивать такие махинации, как показ ещё не свободной квартиры.
Корреспондент поехал смотреть квартиру лично. Она была идеальна: цена, расположение, интерьер. Но в момент подписания договора риелтор сообщила ему, что договор будет с открытой датой, так как ещё две недели тут будет жить прошлый арендатор, поскольку у него ещё не истёк договор.
И да, как оказалось, для риелтора это нормальная практика: искать квартирантов заранее и не сообщать о том, что квартира занята.
Одно дело подождать день, два или максимум три. Но тут речь шла о двух неделях. А ведь кому-то же нужно переехать срочно. Вот и получается, что агенты тратят ваше время тем, что недоговаривают всех деталей.
Осторожно, орудуют мошенники
Помимо всех описанных проблем, есть ещё одна преграда на пути к квартире мечты — это мошенники. Как оказалось, вероятность наткнуться на них и остаться без крупной суммы денег уж очень высока. За несколько недель нашего эксперимента корреспонденту попались как минимум три лжеца.
Работают они все по одной схеме:
По переписке мошенник ведёт себя как типичный арендодатель: спрашивает о том, кто будет жить, сколько лет, как будете платить, есть ли животные, на какой срок рассматриваете и прочие тонкости, с которым сталкивается каждый. После обсуждения всех щепетильных вопросов хозяин квартиры предлагает заплатить ему за «бронь», так как желающих много, а мы же хотим, чтобы квартира досталась именно нам. Некоторые даже отправляют фотографии паспорта с пропиской для большей уверенности.
Вот только сделав запрос в компетентные органы по поводу предоставляемых паспортных данных, удалось выяснять, что удостоверения личности, которые отправляют мошенники в качестве подтверждения чистоты сделки — им не принадлежат.
Это и правда действительные паспорта, вот только сами их владельцы понятия не имеют, что кто-то от их имени обманывает людей. Так что стоить быть бдительными и передавать деньги из рук в руки. Ну, а кое-кому следить за своим паспортом, чтобы не «гулял» по недобросовестным рукам.
Если вам, как нашему корреспонденту скажут: «вы десятый в очереди, но если внесёте бронь, то станете первым», то даже не думайте доверять таким словам. Дело в том, что после перевода за «бронь» недоброжелатель перестаёт выходить на связь и ваши денюжки скажут вам «пока-пока».
Учтите, что любые переводы и передачи наличных денег должны происходить лишь после подписания договора. Только это может дать гарантию того, что вас не обманут.
Лучший день или невозможное возможно
В один из дней эксперимента, который начался снова с бесконечного обновления страницы на сайте, где размещаются квартиры, наш корреспондент всё же смог успеть позвонить по недавно опубликованному объявлению, где ему согласились сдать квартиру. Это было одно из самых радостных событий за последнее время, ведь он уже отчаялся из-за вечных отказов и хотел сворачивать эксперимент.
Путь был долгим и тернистым, нервы были на пределе. Наш сотрудник уже рассматривал как один из вариантов, «убитую гостинку» на улице Надибаидзе. А все мы знаем, что там происходит.
Но он смог, он выстоял, он переехал. Конечно, перед этим ему пришлось столкнуться с кучей стереотипов, сексизмом и мошенниками, но это того стоило. Ведь теперь он счастлив в своём жилище.
В конце нашего редакционного эксперимента хочется сказать несколько слов: квартиру снять можно, но нужно готовить себя морально ко всем перипетиям. Важно понять, что не вы будете выбирать интересующее вас предложение, а собственник будет решать, кого ему заселить в его квартиру.
Какими бы идеальным и платежеспособным не был бы квартиросъемщик, ему могут отказать из-за пола, возраста и даже семейного положения.
А еще, лучше заниматься поиском квартиры заранее. Примерно за 2–3 недели до планируемого переезда, потому что, как выяснилось в ходе эксперимента, быстро найти квартиру не получится.
Ну, а если есть возможность, то лучше позаботиться обо всём этом ещё весной, так как в это время нет такого спроса на квартиры во Владивостоке и цены, более щадящие для кошельков и нервов.
АНТОН ГОЛЫБИН