Восторжествует ли справедливость в приморском «деле Баталова»?

По словам истцов, именно к этой доверенности есть немало вопросов. Если Борис Петриченко действительно составил завещание в пользу «любимой женщины» — Анжелы Шевцовой, то зачем нужно было выдавать доверенность, да еще на 5 лет? Доверенность датирована 15 мая 2020 года, но при проверке её действительности на сайте нотариальной палаты указано, что в нотариальном реестре она зарегистрирована 14.07.2020 г. — спустя полтора месяца после смерти Бориса Петриченко. Это очень странно, поскольку обычно дата выдачи доверенности и дата занесения её в реестр — совпадают. Вполне возможно, что указанная доверенность всплыла только потому, что начался судебный процесс об оспаривании завещания, а доверенность позволяла получить доступ к деньгам умершего Бориса Петриченко здесь и сейчас, не дожидаясь решения суда по завещанию? Ведь в суде Анжела Шевцова рассказала, что работала бухгалтером в муниципальном предприятии, а после смерти Бориса Петриченко сразу уволилась. На какие, интересно, средства с тех пор (третий год!) гражданка Шевцова нанимает защищать свои интересы весьма респектабельных и дорогих адвокатов в течении трех лет? Дочери Бориса Петриченко утверждают, что в квартире их отца, ключи от которой Шевцова получила и куда вселилась сразу после смерти Бориса Борисовича, хранилась крупная, очень крупная сумма денег.