Мёртвое озеро: во Владивостоке десять лет подряд гибнет популярный водоём

Практически у всех водоёмов, волей не волей судьбы находящихся в зоне доступа человека, в генотипе заложено — иметь проблемы с экологией. Как-то так повелось на Земле матушке. Нефтяные пятна, канализационные стоки, мусорные острова — типичный «суповой» набор какого-нибудь моря в Атлантике. Это есть, и природе от этого никуда не деться. Помочь ей в этом, правда, может человек. И даже помогает. Но не всем водоёмам так везёт. Чану, например, нет.