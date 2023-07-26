Мёртвое озеро: во Владивостоке десять лет подряд гибнет популярный водоём

Posted 26 июля, 05:22
Published 26 июля, 05:22
Modified Вчера, 07:28
Updated Вчера, 07:28
Практически у всех водоёмов, волей не волей судьбы находящихся в зоне доступа человека, в генотипе заложено — иметь проблемы с экологией. Как-то так повелось на Земле матушке. Нефтяные пятна, канализационные стоки, мусорные острова — типичный «суповой» набор какого-нибудь моря в Атлантике. Это есть, и природе от этого никуда не деться. Помочь ей в этом, правда, может человек. И даже помогает. Но не всем водоёмам так везёт. Чану, например, нет.
Ох, чего только не плавало в этом озере. Одна из самых «пожилых» историй, оставшихся в памяти отечественного интернета, произошла 13 лет назад. В феврале 2010 года стало известно о загрязнении Чана хозяйственными стоками. Предположительно, к системам ливневой канализации подключилась некая сторонняя организация. Именно она и сливала в озеро всякую ароматную «каку-бяку». Делом даже заинтересовались люди в погонах.
Спустя четыре года «следствие» в свои руки взяли колобки. Не просто так, а в честь проведения международного экологического форума в Чан вылили, запустили, закатили колобков. Недоумение в сторону! Вещь серьёзная, не шуточная! Организаторы акции по «сусекам поскребли», по амбарам помели да насобирали микроорганизмов для того, чтобы спасти любимое всеми озеро.
Был толк или не было не особо ясно. Да и как тут поймёшь, когда ежегодно с какой-нибудь трубы что-нибудь да польётся.
Из свежего: караул, катастрофа, коллапс 2021 года, вытекающие из трубы прямо в озеро. Сообщалось, что нечистоты поступают в водоём прямо из соседней автомойки. Предположительно, конечно же. В качестве доказательства бдительные горожане даже опубликовали видео в соцсетях. На кадрах чётко видно, как из трубы бурным потоком выливается белая пена, словно где-то за углом банный день. Что это на самом деле было доподлинно не известно.
Каждый январь в нашем городе начинается одинаково: а на Чане тает лёд, по нему никто не пройдёт. Хотя, как сказать, тает. Он и не замерзает особо.
Последние несколько лет горожане регулярно жалуются на состояние озера зимой. Казалось бы, не замерзает и чёрт с ним. Пускай, рыбки дышат. Но Чан много лет собирает вокруг себя любителей зимних катаний на коньках, среди которых много детей.
В 2021 году озеро ушло под лёд полностью, однако местами было не совсем безопасно. Люди сообщали, что Чан не до конца промёрз и поэтому иногда чувствуются его подвижки.
Годом позже ситуация оказалась намного хуже. Часть озера вовсе не замёрзла. Причём там, где располагалась сточная труба. Соответственно, лёд рядом был достаточно хрупкий. Отпускать кататься детей на Чан было крайне опасно.
Особого колорита обстановке добавляла и вмёрзшая в лёд дохлая рыба, о которой неоднократно сообщали очевидцы. Десятки хвостов, погибших при загадочных обстоятельствах, неподвижно лежали у берегов. Мёртвую рыбу ели собаки, пинали дети и клевали птицы.
Массовая гибель обитателей озера — для Чана история не единичная. Летом 2017 года региональные СМИ обнаружили сотни мёртвых рыб, плавающих в озере кверху пузом. Журналисты писали, что от рыбы исходил сильный неприятный запах. От чего погибли обитатели водоёма — остаётся только догадываться.
Не только гибелями рыб славится Чан. Худо на озере бывает и животным. В январе прошлого года горожане начали бить тревогу — две утки не улетели зимовать и остались в водах озера. На произвол судьбы.
Озябшие, практически не двигающиеся и не моргающие пернатые все холода провели в Чане. Именно там, где вода по неясным причинам не покрылась льдом. Именно там, где расположена труба. Именно там, где несколькими месяцами ранее зафиксировали поток белой пены неизвестного происхождения.
Люди всячески пытались облегчить уткам суровую зимовку. Закидали бедных птиц хлебным мякишем, к которому они, по всей видимости, так и не притронулись. Кучи размокшего хлеба так же мёртво, как и рыбы, кружили по воде всю зиму.
Умирают на Чане и животные. О полудохлой крысе, найденной на берегу озера. Бедное животное, выползшее откуда-то из кустов, лежало на асфальте часто и нездорово задыхаясь, словно страдая от удушья.
В целом, ситуация на Чане сегодня не самая лучшая: мутная вода, чёрная, как ночь, копоть, гнилые ветки и кучи мусора. От такой обстановки захочется не то, что кричать, а выть.
А ведь там ежедневно занимаются сотни спортсменов, которых, как оказалось, судьба Чана не особо волнует.