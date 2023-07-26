«Открыт закрытый порт»: во Владивостоке открыли мемориальную доску Высоцкому

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Владимир Высоцкий неоднократно бывал во Владивостоке и останавливался у своего товарища Бориса Чурилина в 41-й квартире дома номер 30 по улице Семеновской. Именно в этом месте теперь находится новая городская достопримечательность — мемориальная доска Высоцкому.
Первым поздравил горожан с открытием нового памятного знака мэр Владивостока Константин Шестаков. Он рассказал, что проект реализовали благодаря неравнодушию граждан, и отметил, что все крупные, влияющие на жизнь города события должны быть реализованы от души. Также градоначальник дал эксклюзивный комментарий журналисту «Восток-Медиа», в котором подчеркнул, что память о таком великом человеке, как Высоцкий, нужно сохранять в веках.
«Мне кажется, очень важно для нашей страны, для нашего города, где живёт огромное количество людей, которые любят творчество Владимира Семеновича Высоцкого, открытие такого объекта. Здесь, на Океанском проспекте, теперь расположен барельеф, который будет напоминать нам о том, что Высоцкий приезжал к нам не раз. Огромные слова благодарности выражаю Мельнику Анатолию Ивановичу и семье Пушкарёвых. Благодаря их таланту, ресурсу, который они вкладывают, у нас проходят такие замечательные мероприятия», — отметил Константин Шестаков.
Далее слово было предоставлено представителю семьи-мецената Андрею Пушкарёву. Он подчеркнул, что творчество барда будет жить всегда.
«Владимир Семенович давал в нашем порту Владивосток концерты, и останавливался во Владивостоке в этом доме. Это наша история, история нашего города, нашей страны, это очень важно для всех нас, для горожан, гостей», — сказал меценат.
С теплыми словами выступил и председатель Думы города Андрей Брик. Он отметил, что открытие мемориальной доски — важное событие в городской жизни, которое останется в памяти надолго. Также он сказал, что для дальневосточной столицы крайне важно помнить людей в песнях которых продолжается Владивосток.
«Высоцкий приехал к нам с одной идеей — увидеть город романтики. Тем не менее, в своих песнях и стихах, Владимир Семёнович не раз упоминал города Приморского края, Находку, Владивосток. И для нас — дело чести, нести память об этом человеке», — отметил Андрей Брик.
Автор барельефа, а также проекта ремонта фасада здания Анатолий Мельник также выступил с тёплыми словами.
После окончания официальной части прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной доске. Люди читали стихи, посвященные Высоцкому, говорили теплые слова, посвященные автору.
Говорят, что Владимир Высоцкий о Владивостоке написал только одну фразу: «Открыт закрытый порт Владивосток». Строго фактически — это так. Но…
Но все моряки страны, наверное, считают, что песни «Был шторм, канаты рвали кожу с рук» или «Пришвартуетесь вы на Таити» написаны именно о них. Так же, как тысячи дальнобойщиков уверены, что «Я вышел ростом и лицом» — это о них.
Кроме мемориальной доски есть прекрасный памятник Высоцкому во Владивостоке, где Владимир Семенович дал несколько концертов в Доме культуры моряков (ныне Пушкинский театр), и жил в доме на перекрёстке Океанского проспекта и Колхозной (Семёновской), в квартире знаменитого китобоя Чурилина. К тому же не простой памятник, а поющий, пользующийся популярностью как у самих жителей Владивостока, так и у гостей города.
Вероника БАРАНОВСКАЯ