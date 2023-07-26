«Открыт закрытый порт»: во Владивостоке открыли мемориальную доску Высоцкому

Кроме мемориальной доски есть прекрасный памятник Высоцкому во Владивостоке, где Владимир Семенович дал несколько концертов в Доме культуры моряков (ныне Пушкинский театр), и жил в доме на перекрёстке Океанского проспекта и Колхозной (Семёновской), в квартире знаменитого китобоя Чурилина. К тому же не простой памятник, а поющий, пользующийся популярностью как у самих жителей Владивостока, так и у гостей города.