В Магадане снять проститутку проще, чем достучаться до губернатора?

Личный telegram-канал главы Колымы Сергея Носова числом подписчиков похвастаться не может. Их там всего 4,4 тысячи. Оно в целом и понятно — зачем подписываться на канал губернатора, если связаться с ним с помощью него нельзя? Новости и комментарии можно и в СМИ почитать, ещё и обсудить их там же с товарищами по несчастью.