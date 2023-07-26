В Магадане снять проститутку проще, чем достучаться до губернатора?

Posted 26 июля, 08:12
Published 26 июля, 08:12
Modified Вчера, 07:26
Updated Вчера, 07:26
Связь главы региона с гражданами вещь необходимая. Тем более, в век нынешний «разговаривать» с народом куда проще, чем, скажем, году в девяносто шестом. Вот тебе, пожалуйста, и социальные сети, и мессенджеры, и сотовая связь какая-никакая. Бери и пиши губернатору о сломанных заборах да раскопанных дорогах.
В 2023 году же практически основным инструментом диалога в формате «народ-власти» стал Telegram. Жители регионов сообщают своим губернаторам о существующих проблемах в комментарии к постам, в созданные специально для этого боты обратной связи и в чаты поддержки. Ждут и получают обратную реакцию. Официальный telegram-канал губернатора — важный коммуникационный инструмент. Но только не в Магадане.
Личный telegram-канал главы Колымы Сергея Носова числом подписчиков похвастаться не может. Их там всего 4,4 тысячи. Оно в целом и понятно — зачем подписываться на канал губернатора, если связаться с ним с помощью него нельзя? Новости и комментарии можно и в СМИ почитать, ещё и обсудить их там же с товарищами по несчастью.
Telegram-канал Носова, действительно, существует исключительно с целью информирования. Комментарии к публикациям закрыты — сообщить губернатору о проблеме, выразить поддержку или просто поделиться мнением о событии нельзя. Никакого чат-бота обратной связи найти не удалось. В шапке профиля нет и ссылки на канал обратной связи. Даже почту правительственную не указали. Куда обращаться жителям — непонятно. Негативных эмодзи в реакциях, к слову, тоже не найдено. В общем, не по канонам как-то губернатор Носов дела ведёт.
И это при том, что 2023 год для действующего главы Колымы решающий. Через два с небольшим месяца в Магадане пройдут выборы губернатора, на которых Носов уже успел зарегистрироваться в качестве кандидата. Удастся ли ему переизбраться на второй срок — время покажет.
Забавно, что найти на вечерок нимфу любви в Магадане куда проще, чем рассказать губернатору о проблемах в регионе. Причем, достаточно воспользоваться всё тем же Telegram. По запросу «Магадан» мессенджер выдаёт несколько каналов для знакомства с так называемыми индивидуалками. Не исключено, что жители области, расстроившись, что не могут рассказать губернатору о проблемах, идут утешать себя в соседний с «Носовым Live» канал «секс-знакомств».