В море балета погрузятся приморцы: закулисье фестиваля «Мариинский»

«Море балета» — это возможность заглянуть за кулисы театра, попасть туда, куда зрителя обычно не допускают, в вожделенные «кулуары». Как живётся звёздам основной сцены на гастролях в Приморье и трудно ли адаптироваться к местному времени и климату, какая атмосфера царит на фестивале — правда ли она такая дружная, как говорят, или всё же правы те, кто считает, что балет — это жёсткая конкуренция; как вдохновляют артистов две культурные столицы — России и Дальнего Востока, — вот о чём расскажут публикации проекта. А главное — они дадут ответ на вопрос, как же умудряется Мариинский театр существовать на нескольких сценах, тем более так далеко (девять часов полёта) друг от друга расположенных! Между прочим, первый выпуск «Моря балета» уже можно посмотреть в сообществе театра ВКонтакте.