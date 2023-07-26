В море балета погрузятся приморцы: закулисье фестиваля «Мариинский»

Posted 26 июля, 05:28
Published 26 июля, 05:28
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
В течение недели жители Приморья и Владивостока наслаждались балетной составляющей фестиваля (напомним, в этом году он поделён на две части, вторая — оперно-симфоническая ещё впереди)- спектаклями «Раймонда» (6+), «Дон Кихот» (6+) и «Жизель» (6+).
Вместе с началом фестиваля 22 июля стартовал и новый сезон на Приморской сцене Мариинского театра. Великолепные классические балеты представляют зрителям сразу две труппы Мариинки — наша, родная, владивостокская, и звёздные коллеги из Санкт-Петербурга.
Как строится творческий обмен между двумя коллективами, разделёнными километрами, но объединёнными «мариинским духом», зрители могут узнать в специальном проекте «Море балета» в официальном сообществе Приморской сцены во ВКонтакте.
Как рассказали в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра, проект «Море балета» познакомит приморских зрителей как с примами и премьерами Мариинского театра (среди них — Александр Сергеев, Анастасия Лукина, Александра Хитеева, Мария Буланова, Руслан Стенюшкин), так и с любимцами приморской публики — Лилией Бережновой и Дарьей Тихоновой.
«Море балета» — это возможность заглянуть за кулисы театра, попасть туда, куда зрителя обычно не допускают, в вожделенные «кулуары». Как живётся звёздам основной сцены на гастролях в Приморье и трудно ли адаптироваться к местному времени и климату, какая атмосфера царит на фестивале — правда ли она такая дружная, как говорят, или всё же правы те, кто считает, что балет — это жёсткая конкуренция; как вдохновляют артистов две культурные столицы — России и Дальнего Востока, — вот о чём расскажут публикации проекта. А главное — они дадут ответ на вопрос, как же умудряется Мариинский театр существовать на нескольких сценах, тем более так далеко (девять часов полёта) друг от друга расположенных! Между прочим, первый выпуск «Моря балета» уже можно посмотреть в сообществе театра ВКонтакте.
Заметим, что и оперные солисты, и артисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра — люди открытые, всегда готовые рассказать о своей любви к высокому искусству оперы и балета и жизни в театре. Интервью с артистами можно также увидеть в сообществе ВКонтакте в разделе «Клипы».