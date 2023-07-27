48 золотых наград завоевали хозяева на играх «Дети Приморья»

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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За награды боролись команды 34 муниципальных образований края, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Республики Беларусь и китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян.
Юношеский спортивный форум состоялся во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе Губернатора Приморского края Олега Кожемяко и собрал более 1,5 тысяч спортсменов.
Ребята состязались в 11 видах спорта. Во время зрелищных схваток и поединков их горячо поддерживали болельщики. По результатам соревнований на счету приморцев 163 медали, из них 48 золотых, 46 серебряных и 69 бронзовых.
Организаторы отметили, что собрать такое число участников, обеспечить их всем необходимым — проживанием, питанием, транспортом, наградами, устроить экскурсии — стало возможно благодаря партнерам.
«Игры состоялись при поддержке нашего официального партнера компании „Роснефть“. Это социально ориентированная компания, которая уделяет огромное внимание развитию массового детско-юношеского спорта. Кончено же, первые международные спортивные игры „Дети Приморья“ не стали исключением. Благодаря большой помощи компании „Роснефть“ мероприятие прошло на высоком организационном уровне», — сообщили представители оргкомитета.