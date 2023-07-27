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Борьба за «Динамо-Кубок» Приморского края начнется 12 августа

27 июля 2023, 06:02
Утвержден календарь «Динамо-Кубка» Приморского края 2023 года. Первые игры пройдут 12–13 августа.

В этом году футбольные клубы Приморья вновь сразятся за почетный трофей «Динамо-Кубок» и денежный приз. Генеральный партнер турнира — Фабрика мороженого «Урса».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 и 13 августа. Четвертьфиналы — 19–20 августа.

Полуфинальные игры пройдут 26 августа на реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник» в Находке. Финал — 2 сентября на главном краевом стадионе, «Динамо» во Владивостоке.


«Шестого августа мы проведем жеребьевку с участием представителей всех команд. В турнире примут участие 16 клубов со всего Приморского края. Благодаря партнерам спортивного общества „Динамо“ в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого „Урса“, в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей!», — сообщил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр!

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#Владивосток#Приморский край
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