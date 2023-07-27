Борьба за «Динамо-Кубок» Приморского края начнется 12 августа

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В этом году футбольные клубы Приморья вновь сразятся за почетный трофей «Динамо-Кубок» и денежный приз. Генеральный партнер турнира — Фабрика мороженого «Урса».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 и 13 августа. Четвертьфиналы — 19–20 августа.
Полуфинальные игры пройдут 26 августа на реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник» в Находке. Финал — 2 сентября на главном краевом стадионе, «Динамо» во Владивостоке.
«Шестого августа мы проведем жеребьевку с участием представителей всех команд. В турнире примут участие 16 клубов со всего Приморского края. Благодаря партнерам спортивного общества „Динамо“ в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого „Урса“, в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей!», — сообщил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.
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