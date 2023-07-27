Профсоюзы хотят сделать членство в организации престижным

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Инструменты для ее решения молодые профактивисты региона, участники молодежного форума «Перезагрузка» обсудили на встрече с и. о. председателя ФППК Дмитрием Кравченко.
«В апреле нынешнего года мы провели Приморский молодежный профсоюзный форум, на котором объединили участников в команды не по профессиональному признаку, а по территориям, и продолжаем с ними работать. Для нас важно, чтобы такие мероприятия проходили не для галочки, а несли реальную пользу и Федерации, и самим ребятам. Сегодня мы обсуждали перспективы совместной работы, выбирали наиболее интересные форматы будущих мероприятий и наградили самых активных участников. Благодарим каждого, кто, несмотря на большую нагрузку на работе, — а среди наших профактивистов есть, например, директор школы, начальник почтового отделения, ведущий юрист крупного предприятия и обладатели других серьезных должностей — находит время на то, чтобы менять жизнь — свою, коллег и всех работающих приморцев в целом — к лучшему», — рассказал Дмитрий Кравченко.
Кроме того, в ходе встречи участники учились делать классные самопрезентации с вау-эффектом, делились скрытыми талантами, приводили свои доводы на тему «я знаю точно, что профсоюз нужен», записывали мотивационные видеоролики.
«Мы готовим машинистов для управления профсоюзным локомотивом, и сегодняшняя встреча показала, что с таким активом у этой стратегии есть все шансы на успех», — отметил и. о. председателя Федерации профсоюзов Приморья.