Профсоюзы хотят сделать членство в организации престижным

«В апреле нынешнего года мы провели Приморский молодежный профсоюзный форум, на котором объединили участников в команды не по профессиональному признаку, а по территориям, и продолжаем с ними работать. Для нас важно, чтобы такие мероприятия проходили не для галочки, а несли реальную пользу и Федерации, и самим ребятам. Сегодня мы обсуждали перспективы совместной работы, выбирали наиболее интересные форматы будущих мероприятий и наградили самых активных участников. Благодарим каждого, кто, несмотря на большую нагрузку на работе, — а среди наших профактивистов есть, например, директор школы, начальник почтового отделения, ведущий юрист крупного предприятия и обладатели других серьезных должностей — находит время на то, чтобы менять жизнь — свою, коллег и всех работающих приморцев в целом — к лучшему», — рассказал Дмитрий Кравченко.