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Профсоюзы хотят сделать членство в организации престижным

27 июля 2023, 04:26
Фото: ФППК
Сделать профсоюзы еще более эффективными и при этом модными, а членство в организации престижным, такую задачу ставит Федерация профсоюзов Приморья.

Инструменты для ее решения молодые профактивисты региона, участники молодежного форума «Перезагрузка» обсудили на встрече с и. о. председателя ФППК Дмитрием Кравченко.

«В апреле нынешнего года мы провели Приморский молодежный профсоюзный форум, на котором объединили участников в команды не по профессиональному признаку, а по территориям, и продолжаем с ними работать. Для нас важно, чтобы такие мероприятия проходили не для галочки, а несли реальную пользу и Федерации, и самим ребятам. Сегодня мы обсуждали перспективы совместной работы, выбирали наиболее интересные форматы будущих мероприятий и наградили самых активных участников. Благодарим каждого, кто, несмотря на большую нагрузку на работе, — а среди наших профактивистов есть, например, директор школы, начальник почтового отделения, ведущий юрист крупного предприятия и обладатели других серьезных должностей — находит время на то, чтобы менять жизнь — свою, коллег и всех работающих приморцев в целом — к лучшему», — рассказал Дмитрий Кравченко.

Кроме того, в ходе встречи участники учились делать классные самопрезентации с вау-эффектом, делились скрытыми талантами, приводили свои доводы на тему «я знаю точно, что профсоюз нужен», записывали мотивационные видеоролики.

«Мы готовим машинистов для управления профсоюзным локомотивом, и сегодняшняя встреча показала, что с таким активом у этой стратегии есть все шансы на успех», — отметил и. о. председателя Федерации профсоюзов Приморья.

#Общество#Новости#Приморский край
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