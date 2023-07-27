Рубль зелёнкой не вылечишь: Владивосток может остаться без дешёвых японских машин

Впрочем, «Зелёнке» не впервой, так сказать, залечивать раны. Весной 2022 года, когда рубль ушёл в загул, продованы уже сталкивались с повышением цен. Покупателей за день можно было по пальцам одной руки пересчитать, торговцы мёртвой хваткой вцеплялись в каждого потенциального покупателя. Тогда все думали, что срок годности «Зелёнки» вот-вот закончится. Однако, как известно ещё от поколения X, зелёнка может простоять и год, и два, и пять, и даже десять — «чёй-то с ней будет».