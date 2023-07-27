Рубль зелёнкой не вылечишь: Владивосток может остаться без дешёвых японских машин

Posted 27 июля, 07:59
Published 27 июля, 07:59
Modified Вчера, 07:29
Updated Вчера, 07:29
Город у моря славится своей автодоступностью. Сюда съезжаются со всей России за новеньким железным другом. И оно понятно, ведь практически через «дорогу» от Владивостока расположилась родина «тойот», «лексусов», «мазд» и дальше по списку. Предприимчивые перегонщики скупают подержанные авто в Японии, доставляют их в Приморье и продают здесь по цене намного ниже, чем у оффициальных диллеров. Сказка? Нет… Песня!
Конечно, с резким падением рубля стоимость примерно всего возрастёт. Где-то, стоит надеяться, что несущественно, а где-то придётся погоревать. Автомобили в стороне не останутся, особенно японские.
Сегодня самое известное на Дальнем Востоке место сбыта импортных ласточек — рынок «Зелёный угол», ласково — «Зелёнка». Здесь граждане продают таким же гражданам авто с пробегом из Японии и иногда Кореи. Стоимость машин напрямую зависит от курса валюты: если сегодня доллар по 30 (когда такое было-то вообще), то авто дешевле, если завтра он же по 99 — дороже. Схема понятная, объяснять тут в целом нечего.
Отсюда можно прийти к незамудрённому выводу, что с падением рубля, а сейчас он где-то между 99 за евро и дном, дешёвых японских авто во Владивостоке попросту не останется. Упадёт покупательская способность, а с ней и спрос. «Зелёнку» ждут тяжёлые времена.
А пока печалиться продавцам и покупателям особо не о чем. В ближайшие дни уж точно. «Зелёный угол» успел затариться авто ещё до «отрицательного роста» рубля. Авторынок буквально кишит новыми японскими машинами. Чуйка это или просто везение — кто его знает. Однако прикупить ещё есть что.
Пока…
Впрочем, «Зелёнке» не впервой, так сказать, залечивать раны. Весной 2022 года, когда рубль ушёл в загул, продованы уже сталкивались с повышением цен. Покупателей за день можно было по пальцам одной руки пересчитать, торговцы мёртвой хваткой вцеплялись в каждого потенциального покупателя. Тогда все думали, что срок годности «Зелёнки» вот-вот закончится. Однако, как известно ещё от поколения X, зелёнка может простоять и год, и два, и пять, и даже десять — «чёй-то с ней будет».