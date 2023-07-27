Таксисты Владивостока уходят в бизнес на фоне запрета на экспорт «приусов»

В конце концов, машина вещь не вечная, когда-то настанет время и придётся сменить свой «приус» на что-то новенькое и более мощное. А с запретом Японии на ввоз автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 литра и гибридов придётся переориентироваться на китайское производство или отечественное. Которое, к слову, пока своей доступностью не славится.