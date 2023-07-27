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Posted 27 июля, 05:30

Published 27 июля, 05:30

Modified Вчера, 07:50

Updated Вчера, 07:50

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Таксисты Владивостока уходят в бизнес на фоне запрета на экспорт «приусов»

27 июля 2023, 05:30
Новые санкции могут резко сократить число дешёвых японских авто в приморских таксопарках. Водителям придётся покупать машины дороже или пересаживаться на отечественный автопром. А некоторым, дабы сохранить любимую «ласточку», и вовсе предстоит сменить сферу деятельности.

Один из таких водителей, кажется, уже вовсю готовится к возможным трудностям. Таксист из Владивостока решил тихо, но лихо погружаться в рынок рекламы. Мужчина разместил на передней панели своего «приуса» объявление магазина парфюмерии. А чуть выше даже разложил образцы «брендовых» ароматов.

Возможно, что таким образом водитель развивает «семейный бизнес», ведь в рекламе под номером указано женское имя. Но не исключено, что это заказ со стороны и в дальнейшем таких объявлений в салоне будет больше.

В конце концов, машина вещь не вечная, когда-то настанет время и придётся сменить свой «приус» на что-то новенькое и более мощное. А с запретом Японии на ввоз автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 литра и гибридов придётся переориентироваться на китайское производство или отечественное. Которое, к слову, пока своей доступностью не славится.

Дмитрий Уханов

#Общество#Автомобили#Приморский край#Владивосток
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