У педагогов Владивостока могут появиться новые соцгарантии

«Мы считаем важным, например, внести пункт, который гарантировал бы заболевшему педагогу закрепление за ним квалификационной категории на срок не менее 6 месяцев, тем более, что это прописано в Федеральном отраслевом соглашении. Защитить работников от избыточной отчетности, определив круг обязательных к заполнению форм и доплачивая за все, что свыше. Прописать порядок обязательной индексации с указанием четких сроков. Пересмотреть подход к наставничеству — чтобы опытным педагогам доплачивали за работу не только с молодыми специалистами, но и с теми, кто, вне зависимости от возраста, только пришел работать в школу. Кроме того, мы впервые вводим в документ новый раздел — о молодежной политике, и над его наполнением также нужно серьезно поработать», — продолжает Людмила Карамова.