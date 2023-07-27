У педагогов Владивостока могут появиться новые соцгарантии

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
Этот документ прописывает правила, по которым ближайшие три года будут развиваться трудовые отношения в отрасли.
«Действующее отраслевое соглашение заканчивается, и мы его перезаключаем — убираем утратившие актуальность положения и надеемся добавить новые гарантии для педагогов Владивостока. Это кропотливая и нужная работа — создать не формальный, а действительно работающий документ, который будет на деле защищать права работников», — рассказала председатель Владивостокской городской организации профсоюза работников образования Людмила Карамова.
Чтобы учесть интересы всех категорий, профсоюзная сторона включила в рабочую группу и учителей, и воспитателей, и сотрудников допобразования, а также молодых специалистов,
«Мы считаем важным, например, внести пункт, который гарантировал бы заболевшему педагогу закрепление за ним квалификационной категории на срок не менее 6 месяцев, тем более, что это прописано в Федеральном отраслевом соглашении. Защитить работников от избыточной отчетности, определив круг обязательных к заполнению форм и доплачивая за все, что свыше. Прописать порядок обязательной индексации с указанием четких сроков. Пересмотреть подход к наставничеству — чтобы опытным педагогам доплачивали за работу не только с молодыми специалистами, но и с теми, кто, вне зависимости от возраста, только пришел работать в школу. Кроме того, мы впервые вводим в документ новый раздел — о молодежной политике, и над его наполнением также нужно серьезно поработать», — продолжает Людмила Карамова.
В ходе первого заседания рабочей группы стороны выявили около 20 спорных пунктов, по ряду из них уже пришли к общему мнению, остальные — ждут совместных решений.
«Желаю владивостокской отраслевой профорганизации и городскому управлению образования продуктивной работы. Отмечу, что с приходом нового руководителя управления — Максима Александровича Кильчевского — очень много делается для повышения престижа профессии педагога. Надеюсь, что итоговое содержание отраслевого муниципального соглашения позволит удержать в отрасли высококвалифицированных кадров и привлечь молодежь», — сказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.