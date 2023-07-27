Великие русские оперы откроют сезон на Приморской сцене Мариинского театра

Также в новом сезоне можно будет услышать и культовые итальянские оперы — «Травиату» (12+, 4 августа) и «Тоску» (12+, 10 августа). В этих спектаклях примет участие приглашённый певец — известный тенор, солист Мариинского театра Сергей Скороходов. 12 августа в «Риголетто» (12+) ожидается дебют в главной женской партии: впервые Джильду исполнит молодая солистка труппы Алиса Федоренко. Остросюжетная опера-драма «Паяцы» (12+) будет представлена 29 июля в современном прочтении признанного театрального режиссёра, лауреата «Золотой маски» Марата Гацалова.