Великие русские оперы откроют сезон на Приморской сцене Мариинского театра

Posted 27 июля, 06:43
Published 27 июля, 06:43
Modified Сегодня, 01:15
Updated Сегодня, 01:15
Знаменитая опера Модеста Мусоргского станет первой в целой внушительной серии спектаклей выдающихся оперных названий, которые будут представлены в новом сезоне приморскому зрителю.
Только в конце июля и в августе поклонники классической музыки смогут увидеть на Приморской сцене Мариинки (под управлением главного дирижёра Приморской сцены Павла Смелкова) спектакли «Борис Годунов», «Царская невеста» (12+, 30 июля), «Очарованный странник» (12+, 16 августа), а также в рамках цикла «Рахманинов — 150» состоится премьера новой сценической версии одноактного спектакля «Алеко» (12+, 5 августа).
Прекрасные сказки Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» (6+, 6 августа) и «Снегурочка» (6+, 25 августа), опера Петра Чайковского «Мазепа» (16+, 27 августа) — всю великую русскую классику представит Мариинка приморским зрителям.
Также в новом сезоне можно будет услышать и культовые итальянские оперы — «Травиату» (12+, 4 августа) и «Тоску» (12+, 10 августа). В этих спектаклях примет участие приглашённый певец — известный тенор, солист Мариинского театра Сергей Скороходов. 12 августа в «Риголетто» (12+) ожидается дебют в главной женской партии: впервые Джильду исполнит молодая солистка труппы Алиса Федоренко. Остросюжетная опера-драма «Паяцы» (12+) будет представлена 29 июля в современном прочтении признанного театрального режиссёра, лауреата «Золотой маски» Марата Гацалова.
Комические шедевры австрийских композиторов зрители увидят в роскошных костюмных постановках от петербургских мастеров: 11 и 13 августа — показы оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро» (6+), 18 и 20 августа — оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» (6+).