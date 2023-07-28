Более 400 старых ржавых гаражей вывезли с придомовых территорий Владивостока

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
С начала 2023 года владивостокские органы городского управления вывезли более 400 старых разваливающихся гаражей с территории придомовых участков.
Однако назвать их гаражами было бы не совсем верно: эти металлические контейнеры давно перестали использоваться по прямому назначению и стали складом для различного хлама.
В новых медиа жители Приморья отмечают, что было бы странно, если бы эти незаконные конструкции продолжали портить облик Владивостока на фоне программ по благоустройству дворов и микрорайонов, которые активно развиваются.
Теперь в микрорайонах освободилось свободное место, которое можно использовать для благоустройства или возведения капитальных гаражей с оформленной землей, соответствующих законодательству.
Власти отмечают, что под снос попадают только незаконно установленные гаражи (большинство из которых являются металлическими "ракушками").Владельцам всегда предоставляется время на вывоз содержимого гаража.
В противном случае они должны будут забрать свою конструкцию с "арестплощадки", оплатив штрафы и работы по ее демонтажу и вывозу.