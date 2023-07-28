«К нам летят жениться из Питера»: как проходят свадьбы в ЗАГСах Владивостока?

— Самое главное — мы смогли снять часть нагрузки именно с руководителей отделов. То есть мы избавили их от хозяйственных вопросов. И теперь они занимаются именно функциональными направлениями ЗАГСа. Также мы смогли найти возможности и ресурсы, чтобы в нашем городе пропагандировать семейные ценности. Ко всему прочему, мы начали рассказывать о том, что происходит в нашем ведомстве. У многих оно ассоциируется только с регистрацией брака и рождением ребёнка. Но, на самом деле, помимо этого есть еще много других функций.