«К нам летят жениться из Питера»: как проходят свадьбы в ЗАГСах Владивостока?

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
— Юлия Валерьевна, давайте начнём с главного вопроса, интересующего многих жителей города: для чего была проведена реорганизация шести отделов ЗАГС и создано управление записи актов гражданского состояния? Это же ведь, по сути, сократило число отделений.
— Исторически сложилось так, что во Владивостоке работало шесть отделов ЗАГС, которые существовали обособлено. Все вопросы, начиная от профильного функционала и заканчивая жалобами и хозяйственной частью, лежала на плечах начальника отдела, который также взаимодействовал с департаментом ЗАГС Приморского края и профильным замглавы города. В связи с такой загруженностью, конечно, на многие вещи попросту не хватало времени.
В один момент всем стало очевидно, что необходима оптимизация процессов. Именно поэтому было принято решение создать управление при администрации города. Таким образом, мы скомпоновали обособленные отделы в единый орган, где роли распределены четко. Под патронажем администрации решать многие вопросы, в том числе с ремонтом помещений, стало гораздо эффективнее.
Важно сказать, что все руководители и сотрудники остались на своих прежних местах. Коллектив у нас небольшой, однако «текучки» в нем практически нет: люди любят свою работу, трудятся долгие годы.
Из-за того, что не все муниципальные помещения, в которых располагались отделы ЗАГС Владивостока, соответствовали требованиям по приему граждан и оказанию услуг, число отделов сократилось. Теперь их всего четыре, один из которых специализированный и занимается только регистрацией фактов смерти. При этом отмечу, что сокращение отделов никак не влияет на качество предоставляемых услуг.
Отдел ЗАГС Советского района, располагавшийся в маленьком помещении на Русской, 78, которое находилось в аварийном состоянии, в настоящее время закрыт. Кроме того, отдел ЗАГС Фрунзенского района, располагавшийся на Фокина, полтора года назад был объединен с отделом ЗАГС Ленинского района, а его помещения переданы центру современного искусства «Артэтаж».
— А какие изменения претерпела работа органов ЗАГС в составе управления?
— Самое главное — мы смогли снять часть нагрузки именно с руководителей отделов. То есть мы избавили их от хозяйственных вопросов. И теперь они занимаются именно функциональными направлениями ЗАГСа. Также мы смогли найти возможности и ресурсы, чтобы в нашем городе пропагандировать семейные ценности. Ко всему прочему, мы начали рассказывать о том, что происходит в нашем ведомстве. У многих оно ассоциируется только с регистрацией брака и рождением ребёнка. Но, на самом деле, помимо этого есть еще много других функций.
Сейчас, как я уже говорила, мы можем более эффективно решить ситуацию с хозяйственной частью. Помещения давно требовали капитального ремонта: в ведении администрации города, к сожалению, недостаточно помещений пригодных для проведения приёмов граждан. А так как ЗАГС — это специализированная организация, всё должно быть на высшем уровне.
— Изменился ли в связи с реорганизацией график работы отделов?
— График работы остался прежним. Прием посетителей в отделах ЗАГС ведется со вторника по четверг, с 9:00 до 16:00 часов, обед — с 13:00 до 13:45. В пятницу и субботу, когда проходит регистрация браков, прием не осуществляется. Обратиться за услугой можно в абсолютно любой отдел, независимо от того, где вы зарегистрированы.
Нам часто задают вопросы: почему время приема такое короткое? Рабочий день специалистов длится с 8:30 до 17:30, и помимо приема граждан, они выполняют большой объем работы с документами, а также в системе ЕГР ЗАГС.
Стоит понимать, что с запросом на внесение изменений в систему обращаются, в том числе, граждане, проживающие в других регионах России — это тоже создает дополнительную нагрузку на наших специалистов. Также нам приносят документы граждан, которые обратились в МФЦ.
Некоторые услуги специалисты оказывают в день обращения, а такие услуги, как «Внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния» или «Государственная регистрация перемены имени» исполняются от месяца до двух.
— Раз уж вы заговорили про подачу заявлений на регистрацию брака через «Госуслуги», то, может, расскажете, какие еще услуги можно получить онлайн?
— Через «Госуслуги» можно подать на развод. Однако у мужа и жены обязательно должна быть усиленная квалифицированная подпись. Иногда с этим возникают проблемы. Сделано это для того, чтобы подтвердить, что именно этот конкретный человек подаёт заявление. Также в текущем году у нас появилась новая услуга — регистрация рождения. То есть новоиспеченная мама, ещё находясь в роддоме, может подать заявление онлайн на регистрацию ребёнка. Также через сервис есть возможность записаться на получение свидетельства о рождении непосредственно в отделе ЗАГС.
— Давайте поговорим о Первореченском ЗАГСе. Как нам известно, ремонт там делался очень давно, и вот, спустя такой долгий срок, за здание основательно взялись. Также хочется уточнить момент с изменением графика работы этого отдела и правда ли, что людей отправляют жениться в другие ЗАГСы города?
— Жалоб конкретно на этот отдел было и правда очень много, и мы прекрасно понимали, что там просто необходим ремонт. В этом году действительно основательно отремонтируют крыльцо ЗАГСа по адресу Печорская, 8 (отдел ЗАГС №2). Работы проходят в несколько этапов, чтобы не мешать посетителям.
Сначала, в первый этап работ, ремонтируется лестница и часть той территории, которая не использовалась из-за её аварийного состояния. После этого будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории. То есть у нас будет новое, красивое крыльцо, новый навес. Надеемся, что нашим заявителям, и в особенности молодоженам, все понравится.
В целом, обо всех проблемах, которые скопились за годы, мы прекрасно знаем, и стараемся исправлять. Планы по ремонту всех отделов ЗАГС в городе достаточно большие, но, к сожалению, всё и сразу сделать не получится. Однако цель четко поставлена, и мы работаем над тем, чтобы нашим посетителям было комфортно.
Сразу отвечу на вопрос, почему мы начали ремонт в самый разгар сезона. Дело в том, что согласование работ проходило несколько дольше, чем мы рассчитывали. В связи с тем, что отделение находится в многоквартирном жилом доме, нам нужно было собрать согласия на проведение ремонта со всех жильцов. Далее шло согласование проекта с жителями дома совместно с подрядчиком. Так или иначе, при благоприятных погодных условиях мы рассчитываем завершить здесь ремонт к сентябрю.
С тем, что ремонт каким-то образом повлиял на работу ЗАГСа, я согласиться не могу. Из-за ремонта количество регистраций здесь не уменьшилось. Ведь те, кто регистрировался в июне, подавали заявление минимум за месяц. Да и, к слову, чтобы пожениться летом многие подают заявление и в феврале, и марте.
— Ещё вопрос по поводу подачи заявления через «Госуслуги». Как часто пары, которые регистрируют брак онлайн, не приходят в назначенный день?
— Буквально 1 июня мы поднимали записи об этом. В этот день не пришло 10 пар, и как раз таки 9 из них подавали заявление через «Госуслуги». Одна пара подавала в том году, а остальные в период с февраля по май.
Как показывает практика, те, кто сами приходят в ЗАГС подавать заявление, гораздо чаще приходят в назначенный день. Но главная проблема заключается в том, что пары не являются на регистрацию, однако места ими уже забронированы. Из-за этого много условно называемых «окошек» остаётся пустыми, хотя в это время мы могли бы расписать множество желающих.
— Обращаются ли в ЗАГСы Владивостока жители других регионов?
— Да. Во Владивостоке, как известно, хорошо развивается туризм. Внутренний туризм стал также преобладать в последние годы. Среди туристов достаточно много тех, кто желает пожениться в городе у моря.
Буквально на днях пара из Петербурга подала заявление через «Госуслуги»: они сами позвонили уточнить, пришла ли их заявка. Молодые люди рассказали, что планируют путешествие, в котором конечной точкой должен стать Владивосток. И зарегистрировать свои отношения они хотят именно здесь.
Сейчас, правда, стало больше пар из центральной России. Раньше преобладали такие регионы, как Камчатка и Сахалин — молодожены регистрировали брак во Владивостоке, а затем летели отдыхать в другие города.
— Очень интересно. У меня остался последний вопрос, он о конкурсе семейных традиций для жителей Владивостока, который проводит управление. Расскажите подробнее, как принять участие и какие будут призы победителям.
— На самом деле у нас проходит два конкурса. Первый конкурс был среди рисунков под названием «Моя семья». В нём приняли участие более 140 детсадовцев. Выставка рисунков пройдёт 8 июля.
Что касается конкурса «Семья традициями сильна» — заявки на него принимаем до 14 июля. Житель Владивостока может рассказать о традициях, которые в его семье передаются из поколения в поколение. Это может быть, например, какая-нибудь свадебная традиция, традиция имянаречения, которая передается поколениями в семье.
Работы мы принимаем в любом формате, в том числе эссе, рассказы, стихотворения и так далее. Победители получат сертификат на ужин в ресторане Zuma, фотосессию для всей семьи от фотошколы Format и другие призы. Заявки и работы можно отправить через онлайн-форму и на электронную почту.
АНТОН ГОЛЫБИН