Пощады: когда ждать прохладу в Приморье

Posted 29 июля, 03:57
Published 29 июля, 03:57
Modified Вчера, 07:54
Updated Вчера, 07:54
ПО данным синоптиков, на следующей неделе в Приморье ожидается переменчивая погода. В понедельник, 31 июля, пройдут дожди с грозами в отдельных районах. Температура будет колебаться от +16 до +33 °C.
Во вторник, ложбина сместится на восток, и дожди прекратятся.
Однако в северных районах края начнутся осадки из-за фронтальных разделов циклона, который движется над Амурской областью и Хабаровским краем. На остальной территории осадков не ожидается. Температура останется высокой, но при дожде станет прохладнее.
В среду усилится фронт, двигающийся с севера на юг, и погода ухудшится на всей территории края. В результате столкновения холодной воздушной массы с воздухом из тихоокеанского антициклона возможны ливни, шквалистые усиления ветра, грозы и град.
Температура будет понижаться по мере прохождения холодного фронта. На юге температура составит +25…+30 °C, в северных и центральных районах будет прохладнее на 3-5 градусов.
Во Владивостоке в начале недели ожидается переменная облачность без значительных осадков.
Ночью температура составит +21…+23 °C, днем жарко до +28…+31 °C.
В среду утром возможен туман и слабая морось. Днем ожидается облачная погода с дождем во второй половине дня. Максимальная температура будет +24…+27 °C..