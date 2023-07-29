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Posted 29 июля, 03:57

Published 29 июля, 03:57

Modified Вчера, 07:54

Updated Вчера, 07:54

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Пощады: когда ждать прохладу в Приморье

29 июля 2023, 03:57
В Приморье за окном жарко и душно. Местные жители, которым непосчастливилось выбраться к морю, мечтают о прохладе.

ПО данным синоптиков, на следующей неделе в Приморье ожидается переменчивая погода. В понедельник, 31 июля, пройдут дожди с грозами в отдельных районах. Температура будет колебаться от +16 до +33 °C.

Во вторник, ложбина сместится на восток, и дожди прекратятся.

Однако в северных районах края начнутся осадки из-за фронтальных разделов циклона, который движется над Амурской областью и Хабаровским краем. На остальной территории осадков не ожидается. Температура останется высокой, но при дожде станет прохладнее.

В среду усилится фронт, двигающийся с севера на юг, и погода ухудшится на всей территории края. В результате столкновения холодной воздушной массы с воздухом из тихоокеанского антициклона возможны ливни, шквалистые усиления ветра, грозы и град.

Температура будет понижаться по мере прохождения холодного фронта. На юге температура составит +25…+30 °C, в северных и центральных районах будет прохладнее на 3-5 градусов.

Во Владивостоке в начале недели ожидается переменная облачность без значительных осадков.

Ночью температура составит +21…+23 °C, днем жарко до +28…+31 °C.

В среду утром возможен туман и слабая морось. Днем ожидается облачная погода с дождем во второй половине дня. Максимальная температура будет +24…+27 °C..

Дмитрий Уханов

#Погода#Прогноз погоды#Прогнозы#Новости#Приморский край
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