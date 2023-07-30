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«Дерни за хвостик»: как выбрать арбуз на рынках Владивостока?

30 июля 2023, 03:09
Фото: 1MI
Выбрать подходящий — это опыт или везение? «Восток-Медиа» раскроет секрет поиска сладкой спелой ягоды.

Корреспондент издания посетил самые популярные места, где горожане приобретают сезонные фрукты и овощи: местные рынки, а также популярные сетевые магазины. Очевидно, что на арбузы есть спрос — прилавки буквально провисают под весом импортных и местных гигантов.

Как отмечают продавцы, сегодняшний фаворит приморцев — сорт «Сахарный малыш», он пользуется повышенным спросом. Местных ягод кратно меньше импортных — в основном привозят арбузы из Узбекистана и Казахстана. При этом каждый второй продавец вообще не считает нужным отмечать, откуда доставлена ягода — откуда вам будет нужно, оттуда и ее и привезли. Эти легендарные «спасские арбузы прямиком из солнечного Ташкента».

Может, нужно не только «дергать за хвостик»?

Продавцы, как заметил корреспондент всегда отвечают «вкусный, спелый» на любой арбуз, выбранный покупателям. Это как обязательный реверанс «вам идет» в обувных магазинах. Но, что, если не вкусный и не спелый? Как продавцы из Владивостока выбирают арбузы на свои столы?

Первый же продавец на рынке, оказался носителем уникального опыта. Елизавета продает фрукты и ягоды уже более тридцати лет. С ней, казалось бы, можно поставить точку в вопросе о выборе арбуза.

«Да, надо постучать: должен быть звонкий звук. Форма и „пятнышко“ на вкус не влияют. Это же как у людей: кто-то с бородавкой родился, кто-то пищом вылез, кто-то гладкий», — отмечает Елизавета.

Народная тропа не зарастает и к прилавку еще одного торговца — Светлана бойко зазывает посетителей. На вопрос корреспондента отвечает скромно: «довериться продавцу».

«Все шаблонно. Но какие дам, такие и берут. Сами люди редко выбирают», — отмечает она.

На рынке, как оказалось, существует система «гарантии». При обнаружении некачественного товара пострадавший в праве позвонить по указанному номеру телефона и договориться о компенсации.

«Спрашивают: „вкусный арбуз?“ Я говорю: „вкусный“. А если будет неспелый? Вот, номер телефона, записывайте. Будет несладкий — принесете назад», — говорит Елизавета.

А что в супермаркетах?

Все то же самое предлагают продуктовые магазины. Различие — в условиях хранения. Для арбузов внутри помещения и на рынке и в магазине каждое утро начинается одинаково.

Однако, эксперты пишут, что сохранить естественный вкус ягоды помогает только прохлада. Погода во Владивостоке не играет сохранности ягоды на руку. Возможно в магазине под кондиционерами шансы найти сладкий арбуз выше.

На вопрос «где же лучше брать арбузы?» можно ответить, оборачиваясь на условия покупки — на рынках можно договориться о возмещении, а в продуктовых магазинах не так жарко, отчего арбузы медленнее теряют свои свойства. Цена везде держится в районе 80-100₽ за килограмм. На качество товара она точно не влияет.

#Общество#Новости#Приморский край#Владивосток
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