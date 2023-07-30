«Дерни за хвостик»: как выбрать арбуз на рынках Владивостока?

Как отмечают продавцы, сегодняшний фаворит приморцев — сорт «Сахарный малыш», он пользуется повышенным спросом. Местных ягод кратно меньше импортных — в основном привозят арбузы из Узбекистана и Казахстана. При этом каждый второй продавец вообще не считает нужным отмечать, откуда доставлена ягода — откуда вам будет нужно, оттуда и ее и привезли. Эти легендарные «спасские арбузы прямиком из солнечного Ташкента».