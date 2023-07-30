«Дерни за хвостик»: как выбрать арбуз на рынках Владивостока?

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Корреспондент издания посетил самые популярные места, где горожане приобретают сезонные фрукты и овощи: местные рынки, а также популярные сетевые магазины. Очевидно, что на арбузы есть спрос — прилавки буквально провисают под весом импортных и местных гигантов.
Как отмечают продавцы, сегодняшний фаворит приморцев — сорт «Сахарный малыш», он пользуется повышенным спросом. Местных ягод кратно меньше импортных — в основном привозят арбузы из Узбекистана и Казахстана. При этом каждый второй продавец вообще не считает нужным отмечать, откуда доставлена ягода — откуда вам будет нужно, оттуда и ее и привезли. Эти легендарные «спасские арбузы прямиком из солнечного Ташкента».
Продавцы, как заметил корреспондент всегда отвечают «вкусный, спелый» на любой арбуз, выбранный покупателям. Это как обязательный реверанс «вам идет» в обувных магазинах. Но, что, если не вкусный и не спелый? Как продавцы из Владивостока выбирают арбузы на свои столы?
Первый же продавец на рынке, оказался носителем уникального опыта. Елизавета продает фрукты и ягоды уже более тридцати лет. С ней, казалось бы, можно поставить точку в вопросе о выборе арбуза.
«Да, надо постучать: должен быть звонкий звук. Форма и „пятнышко“ на вкус не влияют. Это же как у людей: кто-то с бородавкой родился, кто-то пищом вылез, кто-то гладкий», — отмечает Елизавета.
Народная тропа не зарастает и к прилавку еще одного торговца — Светлана бойко зазывает посетителей. На вопрос корреспондента отвечает скромно: «довериться продавцу».
«Все шаблонно. Но какие дам, такие и берут. Сами люди редко выбирают», — отмечает она.
На рынке, как оказалось, существует система «гарантии». При обнаружении некачественного товара пострадавший в праве позвонить по указанному номеру телефона и договориться о компенсации.
«Спрашивают: „вкусный арбуз?“ Я говорю: „вкусный“. А если будет неспелый? Вот, номер телефона, записывайте. Будет несладкий — принесете назад», — говорит Елизавета.
Все то же самое предлагают продуктовые магазины. Различие — в условиях хранения. Для арбузов внутри помещения и на рынке и в магазине каждое утро начинается одинаково.
Однако, эксперты пишут, что сохранить естественный вкус ягоды помогает только прохлада. Погода во Владивостоке не играет сохранности ягоды на руку. Возможно в магазине под кондиционерами шансы найти сладкий арбуз выше.
На вопрос «где же лучше брать арбузы?» можно ответить, оборачиваясь на условия покупки — на рынках можно договориться о возмещении, а в продуктовых магазинах не так жарко, отчего арбузы медленнее теряют свои свойства. Цена везде держится в районе 80-100₽ за килограмм. На качество товара она точно не влияет.