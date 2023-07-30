Международный день тигра отметили в Приморском крае

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Например, в городе Уссурийске прошли разнообразные мероприятия, включая ярмарку продукции приморских муниципалитетов, увлекательное костюмированное шествие и торжественную церемонию награждения лучших.
Праздник собрал тысячи жителей и гостей из разных уголков края, создав атмосферу радости и праздничного настроения. Главным гостем события стал губернатор Приморского края, Олег Кожемяко, который активно участвовал во всех праздничных мероприятиях.
Олег Кожемяко выразил искренние поздравления жителям региона с таким значимым событием. Он также подчеркнул огромную работу, которую проводит общество «Амурский тигр» в сфере сохранения этого уникального животного. Общество активно занимается строительством кордонов и музеев, проводит просветительскую деятельность, и важной частью их работы является проведение приморского Дня тигра, который пройдет в конце сентября.
«Хозяин тайги, полосатый хищник — один из значимых символов нашего края, и мы вместе с вами делаем все возможное, чтобы его популяция не только сохранилась, но и приумножилась. Сохраняем кормовую базу, делаем новые подкормки, боремся с браконьерами, и эти 600 особей тигров, проживающих в нашей тайге, чувствуют себя привольно», — сказал губернатор.
Несмотря на жаркую погоду с температурой в районе 30 градусов, центральная площадь Уссурийска наполнилась толпами людей, желающих принять участие в праздничных мероприятиях. Мероприятия продолжались весь день, и каждый мог найти что-то интересное и увлекательное. Мастер-классы, конкурсы, и яркий концерт придавали особое настроение празднику. Особенным событием стало красочное шествие горожан в ярких и креативных нарядах, связанных с символом дня — тигром. Более семи тысяч человек приняли участие в шествии, поддерживая атмосферу праздника.
Международный день тигра был учрежден в 2010 году в Петербурге на Тигрином саммите. Этот день имеет особое значение и является символом борьбы за сохранение и увеличение популяции тигра в дикой природе. Осознание важности сохранения этого прекрасного хищника объединяет людей и побуждает предпринимать конкретные шаги для его охраны.