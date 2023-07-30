Международный день тигра отметили в Приморском крае

«Хозяин тайги, полосатый хищник — один из значимых символов нашего края, и мы вместе с вами делаем все возможное, чтобы его популяция не только сохранилась, но и приумножилась. Сохраняем кормовую базу, делаем новые подкормки, боремся с браконьерами, и эти 600 особей тигров, проживающих в нашей тайге, чувствуют себя привольно», — сказал губернатор.