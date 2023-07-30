«Море, море — мир бездонный»: секретные пляжи и бухты Приморья

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Бухта Теляковского находится в Хасанском районе Приморского края недалеко от границы с Северной Кореей. Такое название бухта получила в честь Александра Теляковского — офицера флота Российской Империи, человека, открывшего это место и внёсшего вклад в экспедиции. Самая главная изюминка этой бухты — остров Томящегося Сердца. Остров, который поистине завораживает. А вид на изумрудного цвета волны точно не оставит никого равнодушным.
В бухте Теляковского можно и купаться: вода прогревается примерно в первой половине августа и становится комфортной. А также в интернете можно приобрести тур, в который входит путешествие в бухту Теляковского и прогулка на катере.
Бухта Ахлестышева — это одно из самых доступных мест в Приморском крае для жителей Владивостока. Она находится в 20 км от города, на полуострове Сапёрный. Бухта Ахлестышева получила своё «имя» в честь русского моряка и контр-адмирала Михаила Ахлестышева, принимавшего активное участие в гидрографических исследованиях залива Петра Великого. В бухте Ахлестышева вас ждут не только красивые виды, но и возможность искупаться — вода в лагуне очень теплая.
Мыс Козий находится на расстоянии 157 км от Владивостока. Дорога на машине займет примерно 2,5 часа. Ехать сюда стоит ради завораживающих видов на море и просто нереальных фотографий. Лазурные волны, кристальной чистоты вода и вид на мыс оставляют просто незабываемое впечатление.
Бухта Островная расположена на Русском острове, в шаговой доступности от мыса Тобизина. В бухте можно купаться: вода прогревается до 25 градусов. Пляж в бухте Островной каменистый, однако это совсем не мешает провождению времени в воде. Также в бухте островной обитают мидии, морские ежи, морские звезды и гребешки. И многие жители Владивостока приезжают, чтобы поохотиться на «деликатесы».
Бухта Тихая находится в Уссурийском заливе. Также она имеет второе название — бухта Сухопутная. Такое название она получила абсолютно случайно: моряки, давшие ей название, застали полный штиль и отсутствие волн.
Бухта Тихая небезопасна для купания — берега там скалистые, и потому дно изобилует рифами. Тем не менее, это не останавливает отдыхающих, и в бухте можно увидеть как палатки, так и рыбацкие суда. Отдыхающие делятся, что бухта не похожа на другие, но тем и хороша.