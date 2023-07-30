«Море, море — мир бездонный»: секретные пляжи и бухты Приморья

Бухта Тихая небезопасна для купания — берега там скалистые, и потому дно изобилует рифами. Тем не менее, это не останавливает отдыхающих, и в бухте можно увидеть как палатки, так и рыбацкие суда. Отдыхающие делятся, что бухта не похожа на другие, но тем и хороша.