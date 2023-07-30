Полиция Приморья ищет родителей на пляжах чтобы поговорить

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
За месяц сотрудники полиции провели более шестидесяти профилактических бесед с жителями города, в ходе которых были разъяснены правила безопасного поведения на воде. Дополнительно, полицейские распространили информационные материалы, напоминая о важности постоянного контроля за детьми во время купания. Несмотря на проведенные профилактические мероприятия, были выявлены еще пять случаев, когда дети были оставлены без присмотра родителей при купании на водоемах.
Ответственность за безнадзорное поведение детей на воде возложена на их законных представителей. В связи с этим, были составлены пять административных протоколов в соответствии со статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данные нарушения имеют серьезные последствия для безопасности детей, поэтому все материалы о выявленных нарушениях будут направлены на рассмотрение административной комиссии.