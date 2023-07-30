Полиция Приморья ищет родителей на пляжах чтобы поговорить

За месяц сотрудники полиции провели более шестидесяти профилактических бесед с жителями города, в ходе которых были разъяснены правила безопасного поведения на воде. Дополнительно, полицейские распространили информационные материалы, напоминая о важности постоянного контроля за детьми во время купания. Несмотря на проведенные профилактические мероприятия, были выявлены еще пять случаев, когда дети были оставлены без присмотра родителей при купании на водоемах.