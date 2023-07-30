zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Изображение материала

Полиция Приморья ищет родителей на пляжах чтобы поговорить

30 июля 2023, 04:02
Фото: Официальный канал УМВД России по Приморскому краю
В рамках предотвращения возможных трагических ситуаций на воде, инспекторы по делам несовершеннолетних города Уссурийска начали проведение ежедневных патрулирований берегов водоемов с 28 июня. За короткий период работы удалось выявить пять случаев, когда дети купались без присмотра родителей.

За месяц сотрудники полиции провели более шестидесяти профилактических бесед с жителями города, в ходе которых были разъяснены правила безопасного поведения на воде. Дополнительно, полицейские распространили информационные материалы, напоминая о важности постоянного контроля за детьми во время купания. Несмотря на проведенные профилактические мероприятия, были выявлены еще пять случаев, когда дети были оставлены без присмотра родителей при купании на водоемах.

Ответственность за безнадзорное поведение детей на воде возложена на их законных представителей. В связи с этим, были составлены пять административных протоколов в соответствии со статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данные нарушения имеют серьезные последствия для безопасности детей, поэтому все материалы о выявленных нарушениях будут направлены на рассмотрение административной комиссии.

#Общество#Новости#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Что тоннами завозят из Китая в Приморье?
12 июля, 01:06
Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений
12 июля, 00:41
В список Forbes попал ещё один приморец
11 июля, 23:22
«Земля ушла из-под колёс»: в Приморье перевернулся грузовик — видео
11 июля, 07:52
Чайки стонут перед бурей: целое нашествие пернатых попало на видео во Владивостоке
11 июля, 07:50
Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья
11 июля, 07:16