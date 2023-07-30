Три Тойоты дайте и две Мазды: эксперты зафиксировали рост спроса на японские машины

Posted Вчера, 07:49
Published Вчера, 07:49
Modified Вчера, 07:52
Updated Вчера, 07:52
19 июля был зафиксирован рекордный ажиотаж, когда интерес к этим автомобилям достиг удивительных 80%. Аналитик компании «Дром», Сергей Лагурев, отмечает, что всплеск интереса к японским подержанным «беспробегам» начался с 6 июля. В июне продажи на Дальнем Востоке и в Сибири варьировались от 600 до 800 машин в день, а с наступлением июля этот объем вырос до 1000 авто.
Однако после сообщений о возможных ограничениях на экспорт автомобилей из Японии, спрос стремительно возрос до 1200 машин в день. Вместе с увеличением спроса повысилась и средняя стоимость автомобиля, поднимаясь с 1,4-1,5 миллиона рублей до 1,6 миллиона рублей.
Эксперты считают, что всплеск интереса был относительно кратковременным, возможно, из-за быстрого исчезновения на рынке самых привлекательных предложений, оставив лишь менее востребованные автомобили.
Кроме того, рынок б/у автомобилей с пробегом по РФ также реагировал на новости о возможных санкциях в отношении Японии и повышении утилизационного сбора. Средняя стоимость таких автомобилей выросла на 11% по сравнению с июнем, а продажи поднимались с 5500 до 5800-6000 авто в день.