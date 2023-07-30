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Три Тойоты дайте и две Мазды: эксперты зафиксировали рост спроса на японские машины

30 июля 2023, 07:49
В июле текущего года рынок подержанных японских машин в России пережил неожиданный рост спроса, превзойдя все ожидания. Спрос на бывшие в употреблении авто из Страны восходящего солнца вырос на целых 32,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

19 июля был зафиксирован рекордный ажиотаж, когда интерес к этим автомобилям достиг удивительных 80%. Аналитик компании «Дром», Сергей Лагурев, отмечает, что всплеск интереса к японским подержанным «беспробегам» начался с 6 июля. В июне продажи на Дальнем Востоке и в Сибири варьировались от 600 до 800 машин в день, а с наступлением июля этот объем вырос до 1000 авто.

Однако после сообщений о возможных ограничениях на экспорт автомобилей из Японии, спрос стремительно возрос до 1200 машин в день. Вместе с увеличением спроса повысилась и средняя стоимость автомобиля, поднимаясь с 1,4-1,5 миллиона рублей до 1,6 миллиона рублей.

Эксперты считают, что всплеск интереса был относительно кратковременным, возможно, из-за быстрого исчезновения на рынке самых привлекательных предложений, оставив лишь менее востребованные автомобили.

Кроме того, рынок б/у автомобилей с пробегом по РФ также реагировал на новости о возможных санкциях в отношении Японии и повышении утилизационного сбора. Средняя стоимость таких автомобилей выросла на 11% по сравнению с июнем, а продажи поднимались с 5500 до 5800-6000 авто в день.

Дмитрий УХАНОВ

#Общество#Новости#Приморский край
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