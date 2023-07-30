Три Тойоты дайте и две Мазды: эксперты зафиксировали рост спроса на японские машины

19 июля был зафиксирован рекордный ажиотаж, когда интерес к этим автомобилям достиг удивительных 80%. Аналитик компании «Дром», Сергей Лагурев, отмечает, что всплеск интереса к японским подержанным «беспробегам» начался с 6 июля. В июне продажи на Дальнем Востоке и в Сибири варьировались от 600 до 800 машин в день, а с наступлением июля этот объем вырос до 1000 авто.