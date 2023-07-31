«Безбабники», «животноненавистники» и другие: ТОП-7 видов арендодателей Владивостока

А что, разве собственнику нельзя быть немного подозрительным? Ведь он пускает в квартиру совершенно чужого человека. А ты никогда не узнаешь, что происходит в твоей квартире, пока ты сам там в неё не заглянёшь. Поэтому некоторые арендодатели решают «случайно» наведываться в гости, чтобы проверить, как там жильцы справляются с уборкой и поддержанием порядка. Ведь кто-то должен следить за тем, чтобы все было так, как и должно быть, даже если ты платишь за квартиру.