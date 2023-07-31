«Безбабники», «животноненавистники» и другие: ТОП-7 видов арендодателей Владивостока

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Собственник — это такой человек, которому, мягко говоря, «законы не писаны». В России нет ни одного административного акта или правового документа, который бы регулировал арендодателей, сдающих квартиры. А это значит, что они могут выставлять к квартиросъемщикам совершенно разные требования. И даже не всегда логичные и объяснимые.
Поэтому если вы решили переезжать на арендованную квартиру, то приготовьтесь, что это будет совсем не так просто, как может показаться изначально.
Редакция собрала ТОП-7 видов самых «забавных» арендодателей по мнению журналистов. И решило их классифицировать.
Владивосток, как и любой другой город, привлекает молодых и активных людей, особенно студентов. И приходит момент, когда им хочется сменить общажный быт, в который входят гигантские очереди в душ и драки с тараканами за кусок хлеба, на спокойную жизнь в собственном жилище без кучи соседей. Однако есть такие собственники квартир, которые категорически против молодых людей.
Как только вы видите объявление «Квартира только для людей 80+», не стоит даже звонить. Почему бы им не написать «Только для престарелых»? Но нет, они предпочитают использовать иную формулировку, чтобы не нарушать нормы приличия. Ведь все мы знаем, что молодым людям не место в жилье, где проживают только старики. Они могут громко слушать музыку и приводить друзей на домашние вечеринки.
Этот вид собственника верит, что молодые люди — прямой путь к хаосу и разрушению. Он стоит на страже своего дома, чтобы не допустить молодежной безобразности. Перед тем, как снять у него квартиру, будьте готовы пройти собеседование, где вам зададут вопросы о ваших взглядах на жизнь, уровне шума и количестве тусовок, которые вы планируете устраивать. Если он покажет вам зеленый свет, то, возможно, вам даже разрешат посещать вашу собственную квартиру в любое время.
Одиноким людям не положено жить в нормальных условиях? Конечно, нет! Собственники, которые против одиночек, решили сделать свои квартиры доступными только для семей с 10 детьми. Ведь семья — это то, что на самом деле важно в жизни, а одиночество — это сплошной блуд.
Этот вид собственника считает, что одиночество — тихий враг благополучия. Он предлагает свою квартиру только парам или группам друзей, чтобы никто не чувствовал себя одиноким.
На самом же деле, в голове у этих людей лишь одна мысль: одинокие люди — зачинщики всех возможных бед. Кто ещё будет разводить грязь, устраивать вечеринки, портить мебель в квартирах, если не одинокий арендатор? Пара же так делать не может, это же примерная семья!
Кто сказал, что животные — это лучшие друзья человека? Конечно, не собственники квартир, которые против животных. Им не интересно, что у вас есть пушистый друг, который может поднять настроение после тяжелого дня или это вообще — член семьи. Такие арендодатели уверены, что квартиры должны быть чистыми, без запаха и шерсти.
Этот вид собственника уверен, что домашние животные — это просто сущности хаоса, которые готовы разрушить его квартиру за считанные дни. Поэтому он сдает свою собственность только тем, кто не имеет никаких питомцев, будь то даже улитка, и клянется, что никогда не будет с ними связываться.
Совет: Будьте готовы пройти особую проверку, где вам зададут вопросы о вашей аллергии на шерсть, вашей ненависти к котикам и вашей готовности платить дополнительные деньги, если вы случайно принесете с собой плюшевую медведицу.
Этот вид арендодателей считает, что его квартира — идеальное место для хранения бесценных сокровищ, таких как старые газеты, коробки от всех покупок, которые он когда-либо делал, и прочих важных сувениров из его жизни. Если вы хотите снять эту квартиру, будьте готовы стать частью его коллекции раритетных предметов и платить дополнительно за привилегию жить среди них. Главное — чтобы собственнику было удобно, а вам, арендатору, — какая разница?
Этот собственник не придерживается никакой логики или стандартов при определении цены за аренду его квартиры. Цифра может меняться в зависимости от фазы луны, количества звезд на небе или настроения арендодателя в данный момент.
Квартира находится в пригороде, в ней делался ремонт ещё в СССР, внутри не хватает места, чтобы развернуться? Зато какая природа! За это можно и накинуть так процентов 300% от реальной стоимости.
А ещё есть такие уникальные арендодатели, которые решили сделать процесс съема квартиры еще более веселым и увлекательным. Они могут предложить вам одну цену при просмотре квартиры, а при заключении договора сказать совершенно другие цифры. Ведь кому нужны ясные и понятные условия? Лучше пусть арендаторы угадывают, сколько им предстоит заплатить.
А что, разве собственнику нельзя быть немного подозрительным? Ведь он пускает в квартиру совершенно чужого человека. А ты никогда не узнаешь, что происходит в твоей квартире, пока ты сам там в неё не заглянёшь. Поэтому некоторые арендодатели решают «случайно» наведываться в гости, чтобы проверить, как там жильцы справляются с уборкой и поддержанием порядка. Ведь кто-то должен следить за тем, чтобы все было так, как и должно быть, даже если ты платишь за квартиру.
И наконец, последний вид собственника, который решил сделать свою квартиру доступной только для девушек. Ведь парни — это просто неприятности и беспорядок. Они могут разбивать посуду, забывать выключать свет и приводить друзей на вечеринки.
А девушки?
Они всегда аккуратные, заботливые и готовы поддержать разговор на любую тему. Поэтому, если вы парень, не стоит даже пытаться снять квартиру у такого арендодателя. Вы все равно не пройдете его внутренний фильтр.
Вот такой интересный ТОП забавных и самых часто встречающихся видов собственников нам удалось собрать. Надеемся, что вы не окунулись в страшные воспоминания о том, как сами сталкивались с подобными арендодателями в поисках квартиры.
Всем, кто в поисках жилья, желаем сил и терпения и не встречать на своём пути вышеупомянутых собственников.