«Дары Приморья»: что привезти из Владивостока в подарок?

А как же магнитики? «Их у нас есть!» Этот аксессуар — маленькое окошко с видами на Золотой мост, Покровский парк, Эгершельд или любую из набережных можно приобретсти в почти в любой сувенирной лавке и даже киосках с газетами. Прекрасные морские виды печатают на всём: блокнотах, брелоках, значках, ручках. Не менее популярен в качестве памятного принта герб края.