«Дары Приморья»: что привезти из Владивостока в подарок?

Posted 31 июля, 06:10
Published 31 июля, 06:10
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Владивосток — город в улицах которого смешались морская и азиатская тематика. Добавим к этому красивые виды — и на выходе получаем комплекс уникальных подарков. Речь об аксессуарах, одежде, еде и сладостях.
Для мужчин покупают тельняшки, капитанские фуражки, украшения в форме якоря и футболки с принтами кораблей. Девушкам дарят уникальные сумки, косметику из натуральных компонентов. Детям вручают фигурки кораблей и маяков, крепкие носочки и майки с морской тематикой.
А как же магнитики? «Их у нас есть!» Этот аксессуар — маленькое окошко с видами на Золотой мост, Покровский парк, Эгершельд или любую из набережных можно приобретсти в почти в любой сувенирной лавке и даже киосках с газетами. Прекрасные морские виды печатают на всём: блокнотах, брелоках, значках, ручках. Не менее популярен в качестве памятного принта герб края.
Ну и куда без морских деликатесов? Друзей и родных принято угощать свежими икрой, моллюсками, трепангами и рыбой. А чтобы не есть руками, можно прикупить столовые приборы, тарелки, ложки и вилки с тематической гравировкой.
Также можно «подсластить жизнь: шоколад с морской солью, птичье молоко и даже зефир на агар-агаре, вместо традиционного пектина.
Не обделяет подарками и тайга — есть варенье из лесных ягод, орехов или шишек. Кедровый орех в вакуумной упаковке — отличное лакомство.
Приморье никого не оставит без презента. Но лучший подарок — это самостоятельное знакомство с природными богатствами и красотами Приморского края.