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Как десантники во Владивостоке отметят 2 августа в этом году

31 июля 2023, 07:00
Фото: 1MI
Как десантники во Владивостоке отметят 2 августа в этом году
В 2023 году 2 августа, День ВДВ в Российской Федерации, выпадает на среду. День воздушно-десантных войск не является официальным выходным, но, несмотря на это, во многих городах, в том числе в Москве, проводят крупные мероприятия.

История и традиции праздника

ВДВ — один из родов войск ВС РФ. Основным предназначением ВДВ является проведение действий в тылу противника, захват стратегических вражеских объектов и нарушение работы их коммуникаций. Чтобы захватить противника и выполнить действия во вражеском тылу, применяется десантирование — парашютное или посадочное.

ВДВ считаются элитой ВС РФ. Попасть в данный род войск достаточно сложно, так как нужно соответствовать ряду критериев. В ВДВ берут граждан, которые хорошо подготовлены физически и имеют здоровую психику.

Датой зарождения этого вида войск считаются 30-е гг. прошлого столетия. После этого данный род войск стремительно развивался. Перед Великой Отечественной войной было создано 5 десантных корпусов, в каждом из которых было около десяти тысяч бойцов. ВДВ внесли важную роль в победе в ВОВ. Десантники также выполняли боевые задачи в Афганистане.

Флаг данных войск был утвержден в официальном порядке в середине нулевых годов. Полотнище в верхней части окрашено в голубой цвет, в нижней — в зеленый. В центре флага расположены раскрытый парашют и два самолета симметрично — слева и справа. Девиз данных войск — «Никто, кроме нас». Отмечается, что войска ВДВ имеют на вооружении особые образцы военной техники для данных сил с учетом задач.

В прошлом году в день ВДВ во Владивостоке были проведены автопробег и торжественные мероприятия у памятника приморцам, которые погибли во время вооруженных конфликтов. Первоначально десантники собрались на острове Русский. Почти полсотни машин с флагами ВДВ проехали колонной до Парка Победы. После торжественного митинга во Владивостоке у Дома молодежи в честь годовщины ВДВ были проведены показательные выступления воспитанников военно-спортивного клуба «Феникс».

История и традиции праздникаИстория и традиции праздника
История и традиции праздника
Фото: 1MI

Что подарить на День ВДВ

На годовщину дня ВДВ принято преподносить подарки действующим военнослужащим данных войск и военным в отставке. Традиционно празднование сопровождается массовыми гуляниями и концертами.

Близкому родственнику можно подарить сувенир, который тематически подходит к торжеству. Идеи для подарков на второе число августа:

  • футболка с надписью;
  • ремень из кожи или другого прочного материала;
  • нож, часы или фляга с гравировкой;
  • именной брелок с эмблемой войск;
  • стаканы или рюмки;
  • клавиатура или наушники, электронная книга;
  • спортивный инвентарь, например, перчатки.

Можно подарить сертификат на прыжок с парашютом или полет в аэротрубе. Дарить презент рекомендуется с учетом интересов одариваемого. К примеру, если человек любит музыку, можно подарить музыкальный инструмент. Если десантник увлекается рыбалкой, можно взять сертификат в рыболовный магазин, качественный термос, спиннинг и т. д.

Если человек любит отдыхать на природе, часто собирается в походы, хорошим вариантом станет браслет для выживания. Интересным подарком будет радиоуправляемый самолет или вертолет, зажигалка необычной формы, мультитул.

Что подарить на День ВДВЧто подарить на День ВДВ
Что подарить на День ВДВ
Фото: 1MI

Отметить День ВДВ можно, посетив выставку военной техники. Это позволит ознакомиться с особенностями работы вооруженных сил, получить новые впечатления.

#Новости#Военнослужащий#ВДВ#Праздник#Армия РФ#Общество
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