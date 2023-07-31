В прошлом году в день ВДВ во Владивостоке были проведены автопробег и торжественные мероприятия у памятника приморцам, которые погибли во время вооруженных конфликтов. Первоначально десантники собрались на острове Русский. Почти полсотни машин с флагами ВДВ проехали колонной до Парка Победы. После торжественного митинга во Владивостоке у Дома молодежи в честь годовщины ВДВ были проведены показательные выступления воспитанников военно-спортивного клуба «Феникс».