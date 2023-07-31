Капитальный ремонт стадиона «Авангард» успешно завершён во Владивостоке — фото

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Вот и подошёл к концу ремонт стадиона «Авангард» во Владивостоке. Спортивный объект начали реконструировать ещё в конце 2020 года. Однако за эти годы по многим причинам срок завершения работ неоднократно переносился. Сейчас арена готова к торжественному открытию и уже в четверг, 13 июля, на ней состоится первое спортивное мероприятие.
Корреспондент газеты лично прибыл на обновленный стадион, чтобы посмотреть, какие изменения претерпел спортивный объект, а также выяснить все ли планы администрации Владивостока по реконструкции были выполнены. Помимо этого, удалось узнать, какие улучшения ожидают «Авангард» в будущем.
На улице раннее утро, а работа на стадионе уже идёт полным ходом. Сотрудники озадачены тем, чтобы довести всю территорию до идеального состояния — сегодняшний и последующие два дня нацелены на то, чтобы внести последние штрихи. Сейчас необходимо полностью очистить территорию от мусора, оставшегося после ремонта, наклеить номера на кресла и разобраться с прочими мелочами.
Пройдя через ворота и попав на новый «Авангард», сразу видно, насколько масштабную работу по реконструкции провели рабочие. Годы ожидания явно того стоили.
Что же изменилось? Кажется, что абсолютно всё. Но кто расскажет об этом лучше, если не заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин. К нему мы и обратились с вопросом о том, какие работы были проведены:
«Мы провели полную замену железобетонных конструкций под трибунами, установили новые кресла в количестве 5,5 тысяч, поставили лестничные марши аварийных лестниц и леерное ограждение, установили новую судейскую», — рассказал Валерий Валерьевич.
Помимо этого, на стадионе установили новое ядро, современное осветительное оборудование и LED-экран. Также рабочие провели ремонт административно-бытового корпуса, где размещены в том числе гаражные боксы для мототехники.
Внутри судейской поставили новое видео и аудио оборудование, задача которого выводить качественное изображение и звук прямо на стадион.
По словам Валерия Курочкина, арена теперь доступна для других видов спорта. Например, на объекте можно проводить тренировки и соревнования по минифутболу, баскетболу и лёгкой атлетике. Однако перед этим необходимо предварительно записаться, позвонив в школу по техническим видам спорта.
Многих людей заинтересовал вопрос парковки: где ставить машины? Согласно требованиям техники безопасности, парковка машин на территории не предусмотрена, поэтому всем желающим посетить арену предлагают воспользоваться общественным транспортом, либо же оставить автомобиль за несколько километров и дойти оттуда пешком.
Общая стоимость проекта по обновлению стадиона, а именно первого этапа реконструкции и полного капитального ремонта, обошлась городу в 249 миллионов рублей. Однако на этом ремонтные работы не окончены.
Администрация Владивостока намерена и дальше работать над стадионом. В дальнейшем запланирован комплекс работ по благоустройству верхней территории, который включает в себя приведение в нормативное состояние забора и замену асфальта на верхней территории площадки. Также одной из целей является строительство туалета для посетителей, которого по-прежнему нет на территории спортивного объекта. Сейчас временным решением этой проблемы стала установка 10 мобильных биотуалетов на время соревнований.
Несмотря на дальнейшие планы по улучшению «Авангарда», стадион уже сейчас готов к спортивным мероприятиям. В четверг, 13 июля, на площадке состоится первая домашняя гонка по спидвею между командами «Восток» и «Турбина».