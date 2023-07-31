Красотой и изяществом балета очаровал Владивосток фестиваль «Мариинский»

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Как сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра, за неделю — с 22-го по 27 июля — более 6500 зрителей посетили фестиваль и увидели лучшие балеты из классического репертуара. Причём на сцену во Владивостоке вышли приглашённые солисты из Санкт-Петербурга.
Помимо «Жизели», в первую — балетную — часть фестиваля вошли такие великолепные классические спектакли, как «Раймонда» (6+) и «Дон Кихот» (6+). Особо стоит отметить, что фестиваль «Мариинский» принимал зрителей не только из Приморья, но и — впервые после окончания пандемии — из КНР, Японии и Индии.
Своё мастерство продемонстрировали как артисты Приморской сцены, так и звёзды из Санкт-Петербурга: прима-балерина Оксана Скорик, премьеры труппы Андрей Ермаков и Тимур Аскеров, первые солисты Елена Евсеева, Александр Сергеев и Евгений Коновалов, солисты Александра Хитеева, Анастасия Лукина, Мария Буланова и Руслан Стенюшкин.
Отметим, что спектакли прошли в рамках проекта «Большие гастроли».
Министр культуры РФ Ольга Любимова подчёркивала, что воссоздание системы гастролей в нашей стране получило горячее одобрение и со стороны театров, и со стороны зрителей.
— Сотни артистов получают возможность побывать в разных регионах, подарить свой талант зрителям всей страны, зарядиться вдохновением. А жители крупных и малых российских городов могут вживую увидеть лучшие спектакли и концерты, — сказала она.
Узнать больше о фестивале, атмосфере и закулисье, а также уникальном опыте
Мариинского театра, чьи сцены расположились на разных концах страны, можно в
специальном проекте «Море балета» в официальном сообществе Приморской сцены во
ВКонтакте.