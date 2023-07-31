Красотой и изяществом балета очаровал Владивосток фестиваль «Мариинский»

— Сотни артистов получают возможность побывать в разных регионах, подарить свой талант зрителям всей страны, зарядиться вдохновением. А жители крупных и малых российских городов могут вживую увидеть лучшие спектакли и концерты, — сказала она.



Узнать больше о фестивале, атмосфере и закулисье, а также уникальном опыте

Мариинского театра, чьи сцены расположились на разных концах страны, можно в

специальном проекте «Море балета» в официальном сообществе Приморской сцены во

ВКонтакте.