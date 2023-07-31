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Красотой и изяществом балета очаровал Владивосток фестиваль «Мариинский»

31 июля 2023, 06:08
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Первая часть знаменитого фестиваля «Мариинский» завершилась во Владивостоке

На прошлой неделе показом знаменитого балета «Жизель» (6+) Адольфа Адана во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра завершилась первая часть фестиваля «Мариинский». Напомним, он проходит в столице ДФО уже в восьмой раз.

Как сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра, за неделю — с 22-го по 27 июля — более 6500 зрителей посетили фестиваль и увидели лучшие балеты из классического репертуара. Причём на сцену во Владивостоке вышли приглашённые солисты из Санкт-Петербурга.

Помимо «Жизели», в первую — балетную — часть фестиваля вошли такие великолепные классические спектакли, как «Раймонда» (6+) и «Дон Кихот» (6+). Особо стоит отметить, что фестиваль «Мариинский» принимал зрителей не только из Приморья, но и — впервые после окончания пандемии — из КНР, Японии и Индии.

Своё мастерство продемонстрировали как артисты Приморской сцены, так и звёзды из Санкт-Петербурга: прима-балерина Оксана Скорик, премьеры труппы Андрей Ермаков и Тимур Аскеров, первые солисты Елена Евсеева, Александр Сергеев и Евгений Коновалов, солисты Александра Хитеева, Анастасия Лукина, Мария Буланова и Руслан Стенюшкин.

Отметим, что спектакли прошли в рамках проекта «Большие гастроли».

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчёркивала, что воссоздание системы гастролей в нашей стране получило горячее одобрение и со стороны театров, и со стороны зрителей.

— Сотни артистов получают возможность побывать в разных регионах, подарить свой талант зрителям всей страны, зарядиться вдохновением. А жители крупных и малых российских городов могут вживую увидеть лучшие спектакли и концерты, — сказала она.

Узнать больше о фестивале, атмосфере и закулисье, а также уникальном опыте
Мариинского театра, чьи сцены расположились на разных концах страны, можно в
специальном проекте «Море балета» в официальном сообществе Приморской сцены во
ВКонтакте.

#Приморская сцена Мариинского театра#Культура#Фестиваль#Новости#Приморский край#Владивосток
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