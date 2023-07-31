Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В пригородах Владивостока в последние годы активно разрастаются поселки из частных домов. Лидерами по продаже загородной недвижимости считаются Седанка и Садгород. В 2021–2023 гг. повысилась популярность дачной недвижимости и частных владений в районе Токаревского маяка. Доступные по стоимости коттеджные поселки стали возводить в Трудовом и Весеннем.
Советский район считается одним из самых привлекательных для проживания во Владивостоке. Это уютный зеленый уголок в санаторно-курортной зоне всего в 20 минутах от центра города.
Территория активно застраивается многоэтажками и коттеджными поселками. Лучшие микрорайоны частных домов в 2023 году — Седанка, Садгород, Анютинские Дачи.
В Советском районе можно купить небольшие частные владения — дачи, а также недвижимость в коттеджном или клубном поселке. Есть в продаже как «вторичка», так и новые частные постройки под ключ.
Единую среднюю стоимость за квадратный метр частной недвижимости в Советском районе Владивостока назвать невозможно. На цену влияют локация недвижимости, состояние подъездных путей, тип строения, уровень развития придомовой территории, внутренняя отделка, дата постройки и множество других факторов.
Так, частный дом на Седанке можно купить в 2023 году за цену от 20 до 60 млн рублей, в Садгороде недвижимость с участком стоит от 6 до 45 млн рублей.
До центра из Советского района добираться всего 20 — 30 минут. До общественных пляжей — порядка 2 — 3 километров.
Здесь удобная транспортная инфраструктура: около 18 маршрутов общественного транспорта, электричка.
В районе развита социальная и развлекательная инфраструктура: больницы, школы, детские сады, медицинские центры, кинотеатры, детские центры, библиотеки, зоопарк, парки.
Несмотря на активную застройку и появление современных коттеджных поселков, жители жалуются на дорожную и пешеходную инфраструктуру. Основные проблемы: узкие, побитые дороги, отсутствие ливневой канализации, разбитые тротуары, необустроенные автобусные остановки.
Основные преимущества Фрунзенского района — близость до центра и моря, активная застройка и развивающаяся инфраструктура. Из районов частных домов в 2023 году можно посоветовать микрорайон Эгершельд, близ Токаревского маяка.
Во Фрунзенском очень много новостроек, на Эгершельде активно строятся коттеджные поселки и элитные таунхаусы. Но из-за близости порта изначально Эгершельд застраивался жильем для моряков и портовиков. Поэтому здесь много частных домов и дач советской застройки, которые можно купить по вполне конкурентным ценам.
Недвижимость во Фрунзенском районе всегда была на втором месте по стоимости после центра Владивостока.
Старые частные дома советской постройки можно купить примерно за 2 — 3 миллиона рублей в 2023 году. В Эгершельде частные владения продаются по цене от 10 — 12 млн рублей, а стоимость таунхаусов достигает 25 млн рублей.
В доступной близости центр города, и всего несколько минут до морского порта — ворот Владивостока. Рядом железнодорожный и морской вокзалы, в шаговой доступности множество местных достопримечательностей.
Из плюсов — чистый воздух, относительно спокойная криминогенная обстановка, хорошая экология. Из минусов — сильные ветра и частые туманы из-за близости к морю.
В районе более десятка общеобразовательных учреждений, несколько медцентров и больниц, развлекательные центры, библиотеки, театры, кинотеатр.
Из-за неразветвленной дорожной сети здесь частые пробки. Особенно эта проблема актуальна для густонаселенного Эгершельда.
Желающим купить частное жилье вдали от городского шума, автомобильных пробок и суеты стоит в 2023 году посоветовать недвижимость в пригороде Владивостока. Речь идет о районе Весенняя, расположенном всего в 30 км от центра города.
Возле самой станции Весенняя есть старый поселок, состоящий из частных домов советской и постсоветской застройки. Кроме того, здесь построено несколько современных коттеджных поселков: «Радово», «На Уровне», «ВеснаХаус», «Апрель парк».
Старые частные дома в Весеннем можно купить в 2023 году по цене от 3,5 млн рублей. В коттеджных поселках средняя цена недвижимости — 10 — 12 млн рублей, большие коттеджи и таунхаусы стоят порядка 25 — 35 млн рублей.
Территория расположена на берегу моря, рядом речка Весенняя и природный парк для прогулок и отдыха. В шаговой доступности железнодорожная станция, откуда во Владивосток ходят электрички.
На общественном транспорте добраться до центра Владивостока можно за 30 — 40 минут, на собственном автомобиле — за 20 минут.
В районе есть аптека, школа, детсад, магазин, детские площадки. Развлекательной инфраструктуры нет, но транспортная развязка в удовлетворительном состоянии.
Среди владивостокцев популярны в 2023 году коттеджные поселки и дачи в Трудовом. Это район пригорода Владивостока, активно застраивающийся в последние годы как новостройками, так и частными домами.
В районе п. Трудовое можно купить дачу или элитный коттедж в клубном поселке. Пользуется популярностью частная недвижимость советской застройки и участки под ИЖС.
Из-за достаточной удаленности от центра Владивостока цены на частные дома в п. Трудовое весьма умеренные. Здесь в 2023 году можно купить добротную постройку в среднем за 5 — 6 млн рублей. Благоустроенные коттеджи обойдутся в 10 — 15 млн рублей.
Главное преимущество частных построек и дач в Трудовом — хорошая экология, близость к морю, развитая транспортная инфраструктура, позволяющая добраться до центра Владивостока в течение часа.
П. Трудовое считается поселком городского типа и, соответственно, имеет всю необходимую социальную инфраструктуру: магазины, детсад, школу, автобусные остановки. Транспортная инфраструктура в самом районе пока оставляет желать лучшего, есть проблемы с ливневками и освещением улиц.
Есть несколько критериев выбора частной недвижимости во Владивостоке. Кроме стоимости, например, нужно учитывать развитость инфраструктуры района и удаленность от центра города.
Если вы хотите быть поближе к природе, сохранив при этом все преимущества городской жизни, то вам лучше выбирать частные владения в Советском или Фрунзенском районах Владивостока. Если же вам по нраву тихая, уединенная жизнь вдали от городского шума, то для покупки подойдет недвижимость в пригороде Владивостока.
Самые недорогие частные дома расположены вдали от центра города. Обычно это вторичка, но есть и варианты современных коттеджей, построенных с использованием передовых технологий, с современной планировкой и дизайном.
По высокой стоимости дачные участки и частные дома во Владивостоке — на Седанке, Океанской, Эгершельде. В районе Спутника, который бывает часто затоплен, можно найти бюджетные варианты дач и коттеджей.
Перед покупкой частного дома во Владивостоке желательно поинтересоваться развитием инфраструктуры в том или ином районе. Информацию о планах развития территорий Владивостока можно посмотреть на сайте городской администрации либо в министерстве строительства Приморья.
Спрос на загородную недвижимость во Владивостоке традиционно возрастает в теплое время года. Но эксперты советуют выбирать для покупки частные дома в зимнее время. Зимой можно оценить теплотехнические характеристики постройки: как работают инженерные системы и система отопления, нет ли утечки тепла.
Проще оформить частный дом, купленный у предыдущего собственника. Такая недвижимость уже находится на кадастровом учете, поэтому необходимо лишь подать заявление в Росреестр об оформлении. К заявлению прилагаются квитанция об уплате госпошлины и правоустанавливающие документы.
Если же вы являетесь первым владельцем недвижимости, то в первую очередь нужно будет вызвать кадастрового инженера. Специалист проведет межевание и составит кадастровый план. После постановки на кадастровый учет владелец получает технический паспорт на частный дом с присвоением почтового адреса.
Для завершения оформления нужно будет обратиться в МФЦ или подать заявку в Росреестр через сайт «Госуслуги».