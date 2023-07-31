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Партизанская ГРЭС ведет подготовку генерирующего оборудования к зиме

31 июля 2023, 06:32
Фото: пресс-служба ДГК
В рамках подготовки к зиме энергетики Партизанской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) развернули масштабные работы в котельном отделении, включающем пять котлоагрегатов.

Ремонтная программа состоит из трех средних и двух текущих ремонтов с техническим диагностированием.

В настоящее время специалисты проводят средний ремонт котлоагрегата №1: выполняют замену элементов каркаса, замену пароперегревателя второй ступени и петель потолочного пароперегревателя первой ступени.

На втором котле производится замена водяного экономайзера второй ступени и воздухоподогревателя среднего яруса.

На пятом котлоагрегате замене подлежит воздухоподогреватель второй ступени, устраняются дефекты по металлоконструкциям каркаса.

К зиме подготавливают и турбинное оборудование. На первом и втором турбоагрегатах энергетики ведут ремонт системы парораспределения, осуществляют промывку и очистку маслосистемы.

В период подготовки к работе в зимний период специалисты проводят экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы с последующим ремонтом и нанесением маркировочной окраски.

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