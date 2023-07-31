Партизанская ГРЭС ведет подготовку генерирующего оборудования к зиме

В рамках подготовки к зиме энергетики Партизанской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) развернули масштабные работы в котельном отделении, включающем пять котлоагрегатов.

Ремонтная программа состоит из трех средних и двух текущих ремонтов с техническим диагностированием. В настоящее время специалисты проводят средний ремонт котлоагрегата №1: выполняют замену элементов каркаса, замену пароперегревателя второй ступени и петель потолочного пароперегревателя первой ступени. На втором котле производится замена водяного экономайзера второй ступени и воздухоподогревателя среднего яруса. На пятом котлоагрегате замене подлежит воздухоподогреватель второй ступени, устраняются дефекты по металлоконструкциям каркаса. К зиме подготавливают и турбинное оборудование. На первом и втором турбоагрегатах энергетики ведут ремонт системы парораспределения, осуществляют промывку и очистку маслосистемы. В период подготовки к работе в зимний период специалисты проводят экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы с последующим ремонтом и нанесением маркировочной окраски.