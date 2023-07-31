Партизанская ГРЭС ведет подготовку генерирующего оборудования к зиме

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Ремонтная программа состоит из трех средних и двух текущих ремонтов с техническим диагностированием.
В настоящее время специалисты проводят средний ремонт котлоагрегата №1: выполняют замену элементов каркаса, замену пароперегревателя второй ступени и петель потолочного пароперегревателя первой ступени.
На втором котле производится замена водяного экономайзера второй ступени и воздухоподогревателя среднего яруса.
На пятом котлоагрегате замене подлежит воздухоподогреватель второй ступени, устраняются дефекты по металлоконструкциям каркаса.
К зиме подготавливают и турбинное оборудование. На первом и втором турбоагрегатах энергетики ведут ремонт системы парораспределения, осуществляют промывку и очистку маслосистемы.
В период подготовки к работе в зимний период специалисты проводят экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы с последующим ремонтом и нанесением маркировочной окраски.