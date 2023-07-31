Полиция накрыла казино в Омске

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В результате проведенной проверки, правоохранительными органами было обнаружено и изъято 140 единиц игрового оборудования, а также деньги и компьютеры, пишет ИА RuNews24.ru
Данное обнаружение привело к возбуждению двух уголовных дел, и полиция продолжает работу над установлением всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.
Незаконная игорная деятельность может быть серьезным правонарушением, и органы правопорядка принимают соответствующие меры для пресечения таких противозаконных действий и привлечения виновных к ответственности.