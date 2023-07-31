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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Полиция накрыла казино в Омске

31 июля 2023, 07:18
Жители Кировского округа Омска обратились к прокурору Алексею Афанасьеву с информацией о незаконной игорной деятельности на территории города.

В результате проведенной проверки, правоохранительными органами было обнаружено и изъято 140 единиц игрового оборудования, а также деньги и компьютеры, пишет ИА RuNews24.ru

Данное обнаружение привело к возбуждению двух уголовных дел, и полиция продолжает работу над установлением всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Незаконная игорная деятельность может быть серьезным правонарушением, и органы правопорядка принимают соответствующие меры для пресечения таких противозаконных действий и привлечения виновных к ответственности.

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