«Ползарплаты за ночь»: самые дорогие квартиры посуточно во Владивостоке

Квартира находится в самом центре Владивостока, в историческом доме. Рядом сквер, есть трехуровневая терраса с балюстрадами — туристическая достопримечательность города. Обе набережные Владивостока находятся в шаговой доступности. Панорамный вид из окон на море. Квартира находится на 6 этаже шестиэтажного здания, в ней есть две просторные спальни с двуспальными кроватями; каминный зал с диванной зоной; большая столовая с двуспальным диваном, кухонной и столовой зонами и 5-я комната хозяйственного назначения с прачечной в которой есть сушильная машина.