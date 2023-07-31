«Ползарплаты за ночь»: самые дорогие квартиры посуточно во Владивостоке

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Самые дорогостоящие квартиры посуточно сдаются на Эгершельде и в Центре. Например, жильё на Эгершельде стоит от 25 000 рублей, а в Центре, на Тигровой и Фонтанной, — около 15 000 рублей.
По адресу Тигровая, 16А самая большая концентрация квартир, которые сдают посуточно. Не до конца ясно, с чем это связано: с расположением дома и видами на море, или же с тем, что дом по этому адресу считается одним из самых элитных во Владивостоке.
В свете надвигающегося Восточного экономического форума квартиры дорожают и на Чуркине: это обусловлено тем, что этот район находится ближе всего к Русскому острову, где и проводится это ежегодное мероприятие.
Например, 2-комнатная квартира на Очаковской, 7 теперь стоит 10 000 рублей, а 3-комнатная квартира на Калинина, 31 — 9 900 рублей.
Квартира занимает весь пятый этаж семиэтажного таунхауса, и, как пишет арендодатель: «соседи беспокоить не будут». В квартире предусмотрено всё для комфортного проживания, есть собственная терраса, выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт. В квартире 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, полностью оборудованная кухня, гардеробная.
Цена: 25 000/сут.
Метраж: 115 кв. м.
Адрес: улица Станюковича, 48/5
Квартира находится в самом центре Владивостока, в историческом доме. Рядом сквер, есть трехуровневая терраса с балюстрадами — туристическая достопримечательность города. Обе набережные Владивостока находятся в шаговой доступности. Панорамный вид из окон на море. Квартира находится на 6 этаже шестиэтажного здания, в ней есть две просторные спальни с двуспальными кроватями; каминный зал с диванной зоной; большая столовая с двуспальным диваном, кухонной и столовой зонами и 5-я комната хозяйственного назначения с прачечной в которой есть сушильная машина.
Цена: 25 000/сут.
Метраж: 110 кв. м.
Адрес: улица Алеутская, 17
Эта квартира находится в первом небоскребе Сибири и Дальнего Востока в ЖК «Аквамарин». Вид с 21 этажа выходит на море и Золотой мост. Как пишет собственник: «Квартира — сочетание роскоши, комфорта, уникального дизайна». На первом этаже небоскреба находится ресторан «Аквамарин», где можно не выходя из дома заказать завтрак, обед и ужин прямо в квартиру.
Цена: 24 000/сут.
Метраж: 80 кв. м.
Адрес: улица Арсеньева, 2А
Квартира, пишет арендодатель, сдаётся только для людей старше 30 лет, однако в ней можно находиться с детьми. Жилое помещение оборудовано всем необходимым для проживания: диван, две кровати, большой шкаф-купе. А с лоджии открывается вид на море.
Цена: 20 000/сут.
Метраж: 83 кв. м.
Адрес: Улица Фонтанная, 3
Квартира в Некрасовском переулке расположена неподалеку от главных достопримечательностей города — десять минут ходьбы до центральной площади, столько же до Арбата, кинотеатра «Уссури», театра им. Горького. Как пишет владелец, в квартире строго запрещены проведение мероприятий и вечеринок, а также громкая музыка. Поэтому — никаких вечеринок в квартире на Некрасовском переулке.
Цена: 20 000/сут.
Метраж: 120 кв. м.
Адрес: пер. Некрасовский, 28
По данным Приморскстата, средняя зарплата в Приморском крае составляет 69735 рублей. Самые дорогие квартиры, которые предлагают для посуточного съема во Владивостоке стоят почти половину от этой суммы.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» рассказывало о самых дорогих квартирах, которые можно арендовать во Владивостоке помесячно.