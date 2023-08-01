Голосу эпохи — от Владивостока

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Это было в далёком 1971 году. В аэропорту под Владивостоком приземлился самолёт из Москвы, из него вышел невысокий крепыш, лицо которого знала вся страна. Владимир Высоцкий. Бард, написавший о нашем городе только одну строчку, но любимый владивостокцами навсегда. Открытый ныне «закрытый порт» сумел сохранить память о пребывании всенародного кумира: 10 лет назад в сквере у театра имени Горького появился памятник Высоцкому, а на днях бронзовый барельеф с портретом Владимира Высоцкого был установлен во Владивостоке на стене дома по улице Семёновской, 30.
— Много лет назад в нашей семье родилась идея установить памятную доску на доме, где в 1971 году в квартире знаменитого китобоя Бориса Чурилина жил приехавший в наш «закрытый порт Владивосток» знаменитый поэт, артист, бард Владимир Высоцкий, — рассказал Андрей Пушкарёв, представитель семьи меценатов, благодаря которым и появился на здании притягивающий взгляд барельеф. — Мы эту идею обдумывали, вынашивали. И вот в этом году получили поддержку от администрации Владивостока, и совместными усилиями нам удалось претворить её в жизнь.
Владимир Высоцкий — один из любимых моих поэтов, это великий бард, голос эпохи. Когда я слышу песни Высоцкого, где бы я ни был, я испытываю невероятный душевный подъём.
И тот факт, что во Владивостоке уже 10 лет существует не простой, а поющий памятник Владимиру Семёновичу, также установленный при содействии нашей семьи, а теперь вот появилась и мемориальная доска, греет душу.
Владимир Высоцкий в 1971 году бывал во Владивостоке дважды — зимой и летом. Он встречался с китобоями, а летом дал на сцене Дома культуры моряков (ныне Пушкинский театр) ещё и несколько концертов, билеты на которые раскупили не просто быстро, а с космической скоростью. И во время выступлений, вспоминают очевидцы, публика разве что с люстр в зале не свисала — свободного пространства просто не было. Высоцкий был кумиром, сегодня бы сказали — суперзвездой.
— Творчество Владимира Высоцкого всегда было в моей жизни, с первых записей на бобинных магнитофонах, которые я слушал мальчишкой, — сказал пришедший на церемонию открытия памятной доски Владимир Сергияков, народный артист России. — Он сразу стал властителем дум — и для нас, тогда ещё пацанов, и для взрослых. Потому что был голосом и смыслом эпохи. И сегодня его творчество со мной, оно сопровождает меня всю жизнь. Мне очень приятно, что во Владивостоке появился уже второй объект, который сохраняет память о связи великого барда с нашим городом. А памятник, который установлен рядом с нашим театром, радует мне сердце каждый день!
Отметим, что поющий памятник Владимиру Семёновичу в сквере у театра имени Горького был открыт 10 лет назад так же 25 июля полностью на средства меценатов — семьи Пушкарёвых.
На церемонию открытия мемориальной доски пришли неравнодушные к творчеству Высоцкого горожане и гости дальневосточной столицы.
— Во Владивосток я приехала с несколькими целями — по рабочим и личным вопросам, — говорит Дарья Мартынкина, исполнительный директор НКО «Союзцемент». — А на открытие памятной доски Владимиру Семёновичу пришла потому, что это важное культурное событие для Владивостока и потому, что любовь к творчеству Владимира Высоцкого проходит через всю мою жизнь. Когда я слышу его песни, моя душа им подпевает. Всегда. Я не просто люблю творчество Владимира Семёновича, но и много знаю о нём. Видите ли, я училась в одном классе с внуком барда, тоже Владимиром Высоцким. Я знаю, как много гастролировал Владимир Семёнович, как его ждали в любом городе.
В 1971 году приезд Высоцкого во Владивосток, его концерты были для города событием уровня едва ли не более значимого, чем визит президента Форда. Те, кому удалось попасть в зал Дома культуры моряков, сохранили билеты на тот концерт на всю жизнь. Память о таком событии должна сохраниться в нашем городе — ведь недаром он зовётся культурной столицей Дальнего Востока.
— На мой взгляд, подобных объектов во Владивостоке должно быть больше, но реализовывать их надо от души. Благодаря Анатолию Ивановичу Мельнику появился не только барельеф, изменилась половина здания. Здорово, когда человек относится к своему делу вдумчиво, всерьёз и профессионально, — сказал на церемонии открытия глава Владивостока Константин Шестаков и обратился к Андрею Пушкарёву. — Благодаря инициативе вашей семьи Владимир Высоцкий увековечен не только барельефом за моей спиной, но и в том числе памятником рядом с театром имени Горького. И это знаковые объекты. Я глубоко убеждён, что все, кто почитает талант Владимира Высоцкого, оценили это по заслугам.
Песни Владимира Высоцкого звучат в сквере у театра имени Горького уже 10 лет. К установленному там памятнику приводят экскурсии, он давно и прочно вошёл в культурный контекст жизни столицы ДФО.
Барельеф на Семёновской, 30 делает связь знаменитого барда и артиста с форпостом России на Дальнем Востоке ещё более явной, тесной, закрепляет память о событии, масштаб которого стал ясен только спустя десятилетия…
— Я очень рад, что во Владивостоке сохранится память о пребывании здесь Владимира Высоцкого, что связанные с ним места обозначены на карте города. Считаю символичным, что и памятник, и доска открыты именно 25 июля, в день памяти Владимира Семёновича, — сказал Андрей Пушкарёв. — Этот дом стоит на одном из самых оживлённых перекрёстков города, здесь за день проходят сотни людей. Даже если каждый десятый заметит доску, прочитает, захочет послушать песни Высоцкого — это будет просто замечательно.