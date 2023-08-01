Голосу эпохи — от Владивостока

Владимир Высоцкий в 1971 году бывал во Владивостоке дважды — зимой и летом. Он встречался с китобоями, а летом дал на сцене Дома культуры моряков (ныне Пушкинский театр) ещё и несколько концертов, билеты на которые раскупили не просто быстро, а с космической скоростью. И во время выступлений, вспоминают очевидцы, публика разве что с люстр в зале не свисала — свободного пространства просто не было. Высоцкий был кумиром, сегодня бы сказали — суперзвездой.