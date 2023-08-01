Саммит «Россия — Африка»: итоги переговоров на высшем уровне

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Одной из дискуссий, которая называлась «Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие», модерировал Андрей Климов. Он является сенатором Совета Федерации от Пермского края и заместителем председателя комитета по международным делам.
Как отметил Климов, подготовка к этой сессии заняла около полугода, а сама дискуссия продолжалась полтора часа. В ходе обсуждений выступили лидеры политических партий как России, так и африканских стран. Участники сессии пришли к выводу, что геополитическая ситуация указывает на рост угроз глобальной безопасности, особенно за счет агрессивной политики стран «глобального Севера» по отношению к Африке. В связи с этим была подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия между партиями России и Африки.
«Мы пришли к общему выводу, который содержится в нашем заявлении после межпартийного круглого стола. Никто не возражал, наоборот, текст был принят с аплодисментами. Мы считаем, что работа прошла успешно», — поделился Климов в интервью RuNews24.ru.