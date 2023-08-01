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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

СМИ рассказали про резерв прочности нефтекомпаний в условиях разрыва цен

1 августа 2023, 07:14
В текущем июле в России наблюдается повышение цен на бензин. Однако мало кто знает, что оптовые цены от производителей растут значительно быстрее, чем розничные цены. Почему так происходит и как это сказывается на экономике — расскажем в этом материале

С апреля цены на бензин в рознице выросли на 2,5%. Но темпы роста ускоряются: в июле уже 3,1%, пишет ИА RuNews24.ru

Еще хуже обстоят дела с ценами от производителей — они выросли на 93% с начала года.

Динамику роста оптовых цен можно видеть по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

Почему такая разница между биржевыми ценами, отражающими оптовые цены производителей, и данными Росстата по розничным ценам на заправках? Почему розничные цены растут медленнее? Это объясняется использованием демпфера — механизма удержания внутренних цен с помощью государственных выплат нефтекомпаниям при экспортных ценах выше внутренних.

В 2022 году такие выплаты составили более 2 трлн рублей. Только в апреле 2023 года на них было потрачено 115 млрд. И правительство давно заявляет о намерении сократить эти выплаты. Возможно, биржевые цены растут из-за опасений производителей по этому поводу.

Также к росту оптовых цен на бензин способствует увеличение экспорта — в мае он вырос на 37% с начала года. Увеличение спроса на внешних рынках неизбежно приводит к росту цен внутри страны.

Однако несмотря на разницу в динамике оптовых и розничных цен, нефтекомпании все еще имеют значительные запасы прочности: в июне 2023 года розничные цены на автобензин в среднем по стране превышали цены производителей в 2 раза (годом ранее это было 3,4 раза).

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