СМИ рассказали про резерв прочности нефтекомпаний в условиях разрыва цен

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
С апреля цены на бензин в рознице выросли на 2,5%. Но темпы роста ускоряются: в июле уже 3,1%, пишет ИА RuNews24.ru
Еще хуже обстоят дела с ценами от производителей — они выросли на 93% с начала года.
Динамику роста оптовых цен можно видеть по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.
Почему такая разница между биржевыми ценами, отражающими оптовые цены производителей, и данными Росстата по розничным ценам на заправках? Почему розничные цены растут медленнее? Это объясняется использованием демпфера — механизма удержания внутренних цен с помощью государственных выплат нефтекомпаниям при экспортных ценах выше внутренних.
В 2022 году такие выплаты составили более 2 трлн рублей. Только в апреле 2023 года на них было потрачено 115 млрд. И правительство давно заявляет о намерении сократить эти выплаты. Возможно, биржевые цены растут из-за опасений производителей по этому поводу.
Также к росту оптовых цен на бензин способствует увеличение экспорта — в мае он вырос на 37% с начала года. Увеличение спроса на внешних рынках неизбежно приводит к росту цен внутри страны.
Однако несмотря на разницу в динамике оптовых и розничных цен, нефтекомпании все еще имеют значительные запасы прочности: в июне 2023 года розничные цены на автобензин в среднем по стране превышали цены производителей в 2 раза (годом ранее это было 3,4 раза).