СМИ рассказали про резерв прочности нефтекомпаний в условиях разрыва цен

В текущем июле в России наблюдается повышение цен на бензин. Однако мало кто знает, что оптовые цены от производителей растут значительно быстрее, чем розничные цены. Почему так происходит и как это сказывается на экономике — расскажем в этом материале