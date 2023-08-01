Союз города и края ускорит развитие новых микрорайонов во Владивостоке — эксперт

Олег Кожемяко отмечал, что комплексное развитие территорий — основной приоритет при строительстве новых жилых микрорайонов. Он добавил, что недавно прошла проверка строительства школы в микрорайоне Патрокл на 1275 мест — она станет одной из самых больших общеобразовательных школ Приморья.