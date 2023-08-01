Союз города и края ускорит развитие новых микрорайонов во Владивостоке — эксперт

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Олег Кожемяко отмечал, что комплексное развитие территорий — основной приоритет при строительстве новых жилых микрорайонов. Он добавил, что недавно прошла проверка строительства школы в микрорайоне Патрокл на 1275 мест — она станет одной из самых больших общеобразовательных школ Приморья.
Ещё одну школу — на 1100 учеников — только начали строить в Снеговой Пади. Объект должен быть сдан в конце 2024 года. Рядом в микрорайоне Изумрудный запланировано строительство школы на 1125 мест.
«Это разгрузит существующие учебные заведения и позволит создать запас мест в растущих районах», — подчеркнул губернатор.
Заказчиком выступает муниципалитет — в области проектно-сметной документации и строительных работ. Регион, в свою очередь, выделяет средства на работы и стимулирует молодых специалистов к трудоустройству в Приморье.
Эксперты в новых медиа отмечают, что такая консолидация усилий и помогает ускорить процесс строительства, и развивает социальную сферу, обеспечивая новых специалистов всем необходимым для жизни и работы в Приморье.
Отмечается, что команда Константина Шестакова проделала огромную работу в этом вопросе — не только существенно ускорив разработку проектов, но и занимаясь поиском альтернативных путей. Например, используя механизмы государственно-частного партнёрства при строительстве школ.
Примечательно, что сейчас Владивосток выбрал курс на комплексное освоение территорий — и ГЧП поможет создать новые кварталы «под ключ» — с уже готовой социальной инфраструктурой, полагают эксперты.