Такое сложно забыть: ТОП-10 видео с последствиями тропического ливня 2023 в Приморье

Ни для кого не секрет, что этим летом дожди — частые гости в Приморском крае. Некоторые из них такие сильные, что масштабы от их последствий просто потрясают. Но тропический ливень, прошедший в регионе в начале лета, оставил особенный след в памяти населения. Именно поэтому «Восток-Медиа» сделало подборку самых шокирующих видео, на которых удалось запечатлеть, что творила матушка-природа на улицах столицы Дальнего Востока и в самом Приморье.