Такое сложно забыть: ТОП-10 видео с последствиями тропического ливня 2023 в Приморье

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Ни для кого не секрет, что этим летом дожди — частые гости в Приморском крае. Некоторые из них такие сильные, что масштабы от их последствий просто потрясают. Но тропический ливень, прошедший в регионе в начале лета, оставил особенный след в памяти населения. Именно поэтому «Восток-Медиа» сделало подборку самых шокирующих видео, на которых удалось запечатлеть, что творила матушка-природа на улицах столицы Дальнего Востока и в самом Приморье.
Это видео редакции прислал очевидец. Сняли его в начале июня в самом центре Владивостока. В то время, когда регион как раз-таки накрыл тропический ливень.
На кадрах — улица Пограничная во Владивостоке. Она часто уходит под воду во время сильных осадков, но тут на ней ещё и появился настоящий бурлящий гейзер, которого ранее и в помине не было. Этот факт и удивил очевидцев, а также зрителей подобного зрелища в сети интернет.
Продолжаем идти по стопам последствий тропического ливня. Это видео, как бы это ни было странно, тоже сняли во Владивостоке, а именно — в районе Партизанского проспекта. Казалось бы — город, «каменные джунгли», здания, дома, инфраструктура. Откуда там появиться такому быстрому «горному» потоку?
Однако не стоит забывать, что Владивосток- город сопок. И подобные реки — не редкость., но вот только с такой силой они текли, кажется, впервые.
Люди не могли пройти, проехать и даже переплыть такое препятствие.
Тут уже масштабы повнушительнее. Целое озеро образовалось прямо посреди оживлённой дорожной артерии Владивостока. Оно разлилось до такой величины, что в нём почти по самую крышу уходят под воду и маршрутные «Газели», и «КамАЗы».
Видео сняли в районе стадиона «Строитель» и поворота на улицу Печорскую.
Еще один незапланированный водоем образовался во Владивостоке в июне.
Это видео сняли практически рядом с тем местом, где пробивался гейзер, о котором мы писали выше.
Одну из центральных улиц Владивостока затопило до такой степени, что машины, проезжая по ней, почти полностью уходили под воду. В мутных потоках частично потонул и стадион «Динамо», вывеску которого можно увидеть на записи.
Проезжая по привычному маршруту, водитель точно не ожидал, что он, его транспортное средство и все пассажиры попадут в такую водную западню.
Инцидент, по данным новых медиа произошёл под мостом в районе «Столетия» во Владивостоке. На ролике отчетливо видно, что авто погрузилось под воду почти полностью — торчит одна «макушка».
Как стало известно позднее, пассажиры смогли спокойно выбраться из салона авто и никто не пострадал. Однако, судя по кадрам, «аттракцион» был впечатляющим и одновременно пугающим.
На этом видео очевидцы запечатлели водителя, который попытался пересечь водное препятствие. И он не смог.
Дело в том, что для осуществления подобной цели, транспортное средство ему нужно было явно побольше.
Сам инцидент произошёл районе улицы Авроровской во Владивостоке.
Люди в интернете поделились видео, на котором сняты последствия выхода из берегов реки Барабашевка в Хасанском районе. Воды на дороге было так много, что машины почти полностью уходили под воду, пытаясь проехать через поток. Очевидцы на тот момент отмечали, что ближайшая деревня уже начала погружаться на дно.
Во время тропического ливня Владивосток буквально за считанные минуты погрузился под воду.
Это видео вызвало море эмоций у всех, кто его посмотрел. Ведь на нём видно, что бурная река образовалась прямо в центре Владивостока. Да и течение у неё было такое, что легко могло смыть не только человека, но и автомобиль.
Первое видео в этой подборке, на котором не будет рек и озёр, но оно определённо заслуживает места в этом ТОПе. Во время непогоды девушка набралась смелости и решила выйти на улицу. Зачем? Загадка по сей день. Дальше двери ей продвинуться не удалось: потоки ветра отправили её в неизвестном направлении.
Надеемся туда, где потеплее и нет таких дождей.
Самое трагичное видео за сегодня. Одно дело — затонувшие машины, а вот заведения, ушедшие под воду — совсем другое. В этот день собственники ресторанов, попавших на видео, лишились миллионов, ведь затраты на восстановление мебели и техники от потопа колоссальные.
Тропический ливень действительно нанёс серьёзные повреждения всему краю. Однако важно отметить, что местные власти оперативно ликвидировали все последствия непогоды.