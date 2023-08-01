«Всё, как просят люди»: что ждёт общественные территории Владивостока в будущем?

Конечно, у нас есть и собственное стратегическое видение, как можно благоустроить Владивосток. И оно делится на два направления. В первом мы работаем с набережными и прибрежными территориями, так как город у нас морской, а они — визитные карточки столицы ДФО. Также мы относимся и к сопкам города. Во втором направлении мы считаем, что Владивосток стоит рассматривать не только как город для жителей, но еще и как туристическую столицу Дальнего Востока. Гостям тоже должно быть комфортно и приятно гулять по улицам города.