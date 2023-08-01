«Всё, как просят люди»: что ждёт общественные территории Владивостока в будущем?

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Следующим гостем нашей постоянной рубрики «Команда мэра» стал руководитель Дирекции Артур Шибаров. Он рассказал «Восток-Медиа», как оценивает состояния благоустройства города, что нужно, чтобы пляжи начали полноценно работать и какие нововведения ожидают столицу ДФО в ближайшие пять лет.
— Артур Олегович, какие работы по благоустройству городских территорий идут в городе прямо сейчас?
— В этом году во Владивостоке комплексно благоустраивается шесть парков и скверов. Так, уже завершается ремонт парка имени Сергея Лазо. Здесь в рамках второго этапа работ установили лавочки и урны, обустроили зон отдыха и раздевалки на пляже, выполнят озеленение. Сейчас также завершили монтаж сцены, где можно будет проводить мероприятия.
В поселке Трудовое выполнили большую часть работ, запланированных по благоустройству центрального сквера. Его преображения давно ждали жители, потому как на этой территории проходят большие поселковые праздники. По итогу благоустройства там появится комфортная сцена, новые пешеходные дорожки, спортивная и детская площадки, лавочки и урны, освещение.
Интересная территория получается и озера на Сафонова. Как раз сейчас над озером монтируют смотровые площадки, где можно будет любоваться этим атмосферным местом. Подрядчик также установит малые архитектурные формы, спортивную и игровую площадки, фонари, а также провести озеленение территории.
Сейчас начался ремонт и на самой высокой сопке в городе — Орлиное гнездо. Проект включает в себя видовую площадку, сеть закольцованных пешеходных дорожек, лестницы для комфортного подъема на вершину, парковку. Приступили и к работам по благоустройству еще на одной сопке в районе Анны Щетининой. Там появятся видовые площадки, зоны для тихого отдыха и общения, детская площадка из природных материалов и спортивная зона, где можно будет заниматься воркаутом и проводить групповые занятия. Также сделают различные арт-объекты, малые архитектурные формы, пешеходные дорожки, уличное освещение.
— Основная сложность — это совместить пожелания жителей с размером нашего, к сожалению, не безлимитного бюджета, ведь запросы горожан постоянно растут. Все имеющиеся средства, конечно же, направляются на благоустройство новых интересных территорий, которые нужны городу. И это позволяет формировать ту самую комфортную городскую среду, о которой мы так часто говорим.
Благодаря слаженной работе администрации города Владивостока и правительства Приморского края, мы можем создавать новые пространства, чтобы удовлетворять запросы жителей нашего города.
— Мы считаем, что все общественные пространства города очень важны для людей. Именно поэтому мы всегда получаем обратную связь от жителей Владивостока, советуемся с ними по поводу благоустройства той или иной территории. Делаем мы это с помощью опросов или онлайн-голосований.
Хочется отметить, что с каждым годом, количество граждан, вовлеченных в процесс выбора того или иного места в городе для приведения его в порядок, растёт. А это значит, что чем выше их активность, тем больше парков, скверов, пустырей, мы можем привести в нормативное состояние и сделать местом притяжения.
Конечно, у нас есть и собственное стратегическое видение, как можно благоустроить Владивосток. И оно делится на два направления. В первом мы работаем с набережными и прибрежными территориями, так как город у нас морской, а они — визитные карточки столицы ДФО. Также мы относимся и к сопкам города. Во втором направлении мы считаем, что Владивосток стоит рассматривать не только как город для жителей, но еще и как туристическую столицу Дальнего Востока. Гостям тоже должно быть комфортно и приятно гулять по улицам города.
При поддержке губернатора Олега Кожемяко нам удалось выстроить свою работу так, что нам удаётся приводить в порядок как можно больше мест.
— Здесь нельзя обойтись одним благоустройством — решение этого вопроса требует комплексной проработки. Как вы правильно отметили, важно создать условия для отдыха. Но еще и нужно соблюсти требования, которые выставляются к пляжным территориям. А они сейчас достаточно жёсткие. Ведь мы должны учитывать момент, что прибрежную территории нужно использовать таким образом, чтобы не нанести вред для акватории.
Конечно, мы стараемся обеспечить пляжи Владивостока необходимой инфраструктурой и, совместно с коллегами из других структур, работаем над тем, чтобы сделать воду в той или иной бухте пригодной для купания, всячески очищая её и получая заключения от Роспотребнадзора.
Как пример могу привести пляж в бухте Ахлёстышева. Мы работаем там ежегодно, добавляя новые объекты инфраструктуры, благоустройства. И благодаря нашим действиям, мы приближаемся к тому, чтобы получить для него статус муниципального пляжа. Тогда он по праву может считаться первым городским пляжем, пригодным для купания и отвечающим всем заявленным жёстким стандартам.
— Во-первых, чтобы пляж был пригоден для отдыха, там должна быть организована подача пресной воды. Это даст людям сполоснуться после моря и опреснить своё оборудование: сапы, каяки, спасательные жилеты, нарукавники.
Во-вторых, на прибрежной зоне должен быть доступ к электричеству.
В-третьих, на пляже обязательно должны работать спасатели.
И ещё один важный момент — это регулярное проведение чистки и обследования дна.
Вот это, так скажем, основные требования, чтобы зона была безопасной и комфортной для купания. На сегодняшний день в городе на пляже в бухте Ахлёстышева установлена необходимая инфраструктура: имеется спасательная вышка со специалистами, есть заасфальтированная парковка. Дно неоднократно было обследовано экспертами, а совсем скоро его еще и очистят.
— Нет. Он не прошёл категорирование по причине того, что на территории нет подачи пресной воды и отсутствует электрификация. Однако мы к этому стремимся. Сейчас наша задача — делать всё, чтобы людям там было комфортно.
— У администрации города выстроена четкая система, так как управление общественными пространствами — это не только их содержание, но и решение поступающих вопросов.
Партнёрство — это основной элемент, без которого поддержание порядка в городе невозможно. Кроме того, мы плотно работаем с предпринимателями, которые организовывают на наших площадках различные мероприятия и активности для жителей города. Так, мы проводим мастер-классы по рисованию с уличными художниками или различные тематические вечера.
Нам важно наполнить реализованные пространства новыми смыслами, сделать их более привлекательными для наших жителей и гостей. Ведь парки и скверы — это не только про дорожки и лавочки — это про то, как пространство может жить.
— Все общественные пространства Владивостока уникальны, поэтому принципы создания их концепции и реализации зависят от таких факторов как, допустим, мифы, легенды, пожелания жителей, истории этого места и контекст пространства.
Над созданием каждой концепции работают наши архитекторы. И именно благодаря им у каждой территории есть особая история.
Например, парк Лазо, в нём весь дизайн-код посвящён советской истории, особой атмосфере тех лет. Знаменитый сквер с китёнком, в центре которого располагалась фигура кита, также был недавно видоизменен, но при этом мы сохранили историю того места и поставили информационные щиты, рассказывающие о пространстве.
— Сейчас у нас разрабатывается мастер-план города. В нём определены ключевые моменты развития города с точки зрения общественных пространств. Например, стратегическое видение развития набережной вдоль Амурского залива. В этом направлении мы уже начали работу. Сейчас идёт создание общественного ядра на набережной Татарки — это район Второй речки.
Что касается опыта других городов: мы находимся в тесном взаимодействии с коллегами, обмениваемся опытом, подчёркиваем для себя лучшие проекты и практики.
— У нас есть разные типы пространств: дворовые территории, общественные парки, скверы и набережные. Как я уже говорил ранее, при разработке концепции мы, в первую очередь, выходим к жителям нашего города и собираем от них предложения по функциональным зонам. Что касается конкретно спортивных площадок, то на них есть большой запрос от населения, и они у нас реализованы практически во всех дворовых территориях. Просто где-то в большей степени, где-то в меньшей. Момента, чтобы жители отказывались от спорта, в нашей практике не было.
— Здесь мы опираемся опять-таки на мастер-план города, который создаётся по поручению президента Российской Федерации. Мы с коллегами участвуем в разработке мастер-плана, выдаём свои рекомендации и то видение, которое нам хотелось бы воплотить в части благоустройства.
Лично для себя мы ставим несколько целей: это стратегии развития сопок, набережных Амурского залива и реализация прочих проектов. Но наши основные задачи — сохранение сопок и благоустройство прибрежных зон.
Отдельно скажу о программах «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока». Сейчас они активно набирают оборот, ведь эффект от их реализации затрагивает большое количество наших жителей. Люди начинают понимать, как могут повлиять на благоустройство тех территорий, которые для них небезразличны.