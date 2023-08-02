Как работает технология смарт-колец и какие устройства они могут подключать?

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Это интеллектуальные украшения, которые хоть и не обладают таким широким функционалом, как современные телефоны, но могут конкурировать с ними по удобству использования. В этой статье мы собрали информацию о таком интересном гаджете.
На первый взгляд, смарт-кольцо практически не отличается от обычного кольца. Однако внутри этого украшения находится микроэлектронное устройство, которое может быть подключено к другим гаджетам.
Эта технология впервые была разработана и выпущена британской компанией McLear в 2013 году, и с тех пор смарт-кольца заинтересовали западный мир, пишет ИА RuNews24.ru