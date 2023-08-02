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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Как работает технология смарт-колец и какие устройства они могут подключать?

2 августа 2023, 09:09
Фитнес-браслеты, смарт-часы и смартфоны уже прочно вошли в нашу жизнь. Но есть ли еще что-то, что может сделать нашу жизнь еще удобнее? Что вы знаете о смарт-кольцах?

Это интеллектуальные украшения, которые хоть и не обладают таким широким функционалом, как современные телефоны, но могут конкурировать с ними по удобству использования. В этой статье мы собрали информацию о таком интересном гаджете.

На первый взгляд, смарт-кольцо практически не отличается от обычного кольца. Однако внутри этого украшения находится микроэлектронное устройство, которое может быть подключено к другим гаджетам.

Эта технология впервые была разработана и выпущена британской компанией McLear в 2013 году, и с тех пор смарт-кольца заинтересовали западный мир, пишет ИА RuNews24.ru

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