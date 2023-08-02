Как работает технология смарт-колец и какие устройства они могут подключать?

Фитнес-браслеты, смарт-часы и смартфоны уже прочно вошли в нашу жизнь. Но есть ли еще что-то, что может сделать нашу жизнь еще удобнее? Что вы знаете о смарт-кольцах?