Молодёжный форум «Экосистема. Заповедный край» начал работу на Камчатке

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева отметила, что форум «Экосистема» является уникальной площадкой для обмена опытом участников: «Камчатка стала местом притяжения для молодых людей со всей страны, которые видят своей миссией сохранение и приумножение нашего великого огромного природного наследия. Камчатка становится местом прописки не только для молодёжного форума, но и для полноценной среды развития молодых экологов, для большого экологического движения, для молодёжного образовательного круглогодичного центра, который появится здесь в ближайшей перспективе. Хочу сказать огромное спасибо участникам за неравнодушие, за партнёрство, за то, что вы не остаётесь сторонними наблюдателями, а вы действительно становитесь авторами позитивных изменений в нашей стране».