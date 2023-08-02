Молодёжный форум «Экосистема. Заповедный край» начал работу на Камчатке

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Организатор мероприятия — платформа Росмолодёжь. На далёкий полуостров из разных регионов России прилетели молодёжные активисты от 14 до 35 лет — всего более 450 человек. И это — лучшие из лучших, ведь на участие в форуме было подано более пяти тысяч заявок.
Собравшихся на главной площади Петропавловска-Камчатского приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он зачитал приветственное обращение от Президента Российской Федерации Владимира Путина.
— Одним из главных итогов вашего первого форума стало создание Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», которое объединило как специалистов в области охраны окружающей среды, так и энергичных, неравнодушных людей из многих регионов страны. Тех — кто по зову сердца готов трудиться во имя сохранения нашего природного богатства и убеждён, что влияние человека на окружающую среду должно быть разумным и рачительным, — говорится в обращении.
Также президент России отметил, что Владимир Путин отметил, что участников форума ждут интереснейшие — и очень актуальные дискуссии, встречи с уважаемыми, влиятельными экспертами; впереди у собравшихся — несколько дней плодотворного общения, обмена опытом, а главное — ми предстоит познакомиться с уникальными достопримечательностями Камчатского края, увидеть которые стремятся жители не только России, но и всего мира.
От себя Сергей Кириенко добавил: студентам, волонтёрам, экологам, собравшимся на форум, повезло попасть на Камчатку — и не только потому, что это фантастический природный уголок.
— Здесь, на полуострове, по решению президента России, создаётся инфраструктура, позволяющая вести воспитательную работу с молодёжью в сфере экологии, защиты окружающей среды круглый год. Инфраструктура будет доступна в первую очередь для жителей Камчатского края, для детей и подрастающего поколения Камчатского края, для гостей со всех регионов нашей страны, — сказал Сергей Кириенко, назвав Петропавловск-Камчатский экологической столицей России.
Также участников форума поприветствовал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он подчеркнул, что честь принять такое масштабное мероприятие, как «Экосистема. Заповедный край», Камчатский край заслужил своей работой на благо России.
— Та природа, которой мы гордимся, те уникальные места Камчатки, которые привлекают людей со всего мира, то неравнодушие и любовь, которыми полны наши сердца, подтверждают слова президента Владимира Путина, сказавшего, что настоящей Страной восходящего солнца является не Япония, а Россия, потому что именно в России начинается на нашей планете новый день. А мы все знаем, что день начинается на Камчатке, — отметил Владимир Солодов.
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева отметила, что форум «Экосистема» является уникальной площадкой для обмена опытом участников: «Камчатка стала местом притяжения для молодых людей со всей страны, которые видят своей миссией сохранение и приумножение нашего великого огромного природного наследия. Камчатка становится местом прописки не только для молодёжного форума, но и для полноценной среды развития молодых экологов, для большого экологического движения, для молодёжного образовательного круглогодичного центра, который появится здесь в ближайшей перспективе. Хочу сказать огромное спасибо участникам за неравнодушие, за партнёрство, за то, что вы не остаётесь сторонними наблюдателями, а вы действительно становитесь авторами позитивных изменений в нашей стране».
В программе форума запланировано проведение панельной сессии на тему «Зелёная дипломатия и достижение национальных целей: экология», участниками которой станут послы иностранных государств, ведущие политические деятели, представители международных организаций, которые обсудят вопросы сохранения экологического партнёрства в условиях санкций и какие инструменты зелёной дипломатии есть у молодёжи уже сегодня.
Напутствовала участников форума и заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая.
— Желаю вам влюбиться в Камчатку, — сказала она. — Ведь «Экосистема» — это любовь. К родной земле, родному дому. Это забота о том, чтобы этот дом был прекрасен. И благодаря Президенту сегодня Дальний Восток имеет горизонт огромных перспектив. Это время ваших возможностей, ваших решений и вашей мечты.
Также участники форума выслушали внимательно слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.
— Камчатский край — особенное место со своими уникальными природными комплексами, бережным отношением к окружающей среде и место новых экологических преобразований, — сказала она, добавив, что участники форума смогут сами в этом убедиться. — Надеюсь, в результате дискуссий вы найдёте эффективные решения самых разных экологических проблем и в перспективе пополните экологический кадровый резерв России.
Также на церемонии зачитали приветственный адрес от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
В нём говорилось, что юные натуралисты, экологи, волонтёры, вдохновлённые Камчаткой и участие в форуме, наверняка смогут предложить инновационные идеи, обеспечив экологическое благополучие России.
Сегодня участники форума уже приступили к работе. Их ждут 23 тематических клуба — по пяти важнейшим направлениям в области экологии. Это «Заповедное дело», «Природные компоненты», «Экология и общество», «Экологическая наука» и «Развитие территорий». Юноши и девушки обсудят такие темы, как «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Наука на заповедных территориях», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение биологического разнообразия», «Особо охраняемые природные территории: показать, чтобы сохранить», «Экологические сообщества», «Экологическое потребление» и другие темы. Цель работы клубов — сформировать молодёжные экологические инициативы в практические предложения для их последующего внедрения в общероссийскую практику.
Участники форума попробуют свои силы в обустройстве пешеходных маршрутов и строительстве экотроп, смогут провести анализ проб воды, почвы и воздуха, разработать цифровой двойник и провести подсчет углеродного следа. Помимо этого, в заключительный день форума участников ожидает образовательно-туристический выезд по Камчатке.
На форуме «Экосистема. Заповедный край» состоится первый слёт юных натуралистов. Активные участники «Движения Первых» в возрасте от 14 до 17 лет определят цели, задачи и форматы работы, создадут эмблему движения. Также в ходе форума состоится церемония посвящения в юннаты. Участниками слёта станут представители юннатского движения из всех регионов.
На форуме состоится цикл выступлений лекторов Российского общества «Знание», которые расскажут участникам об уникальности природных ресурсов России, экологическом дизайне, экосистеме человека, особенностях благотворительности в сфере защиты окружающей среды.
По традиции в рамках форума «Экосистема. Заповедный край» пройдёт грантовый конкурс Росмолодёжи. В этом году авторы проектов будут претендовать на гранты в размере до одного миллиона рублей.