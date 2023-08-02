zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Представитель Бразилии: расширение «БРИКС» может изменить суть блока

2 августа 2023, 09:26
По сообщению агентства Reuters, Бразилия не выразила заинтересованности в увеличении количества стран в группе «БРИКС» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), из-за опасения потерять единство внутри блока. Однако они не будут противодействовать этому процессу.

Представители Бразилии подтвердили такую позицию, пишет ИА RuNews24.ru

Один из представителей бразильских чиновников заявил: «Увеличение числа стран может изменить суть группы. Для нас важно сохранить единство. В итоге мы, вероятно, будем вынуждены согласиться. Мы не хотим блокировать ничего.»

По информации Reuters, Бразилия планирует поддерживать постепенное увеличение группы «БРИКС», при условии сохранения баланса между регионами и сохранения лидирующей роли пяти стран-членов.

Подпишитесь
Что тоннами завозят из Китая в Приморье?
12 июля, 01:06
Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений
12 июля, 00:41
В список Forbes попал ещё один приморец
11 июля, 23:22
«Земля ушла из-под колёс»: в Приморье перевернулся грузовик — видео
11 июля, 07:52
Чайки стонут перед бурей: целое нашествие пернатых попало на видео во Владивостоке
11 июля, 07:50
Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья
11 июля, 07:16