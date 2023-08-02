Представитель Бразилии: расширение «БРИКС» может изменить суть блока

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Представители Бразилии подтвердили такую позицию, пишет ИА RuNews24.ru
Один из представителей бразильских чиновников заявил: «Увеличение числа стран может изменить суть группы. Для нас важно сохранить единство. В итоге мы, вероятно, будем вынуждены согласиться. Мы не хотим блокировать ничего.»
По информации Reuters, Бразилия планирует поддерживать постепенное увеличение группы «БРИКС», при условии сохранения баланса между регионами и сохранения лидирующей роли пяти стран-членов.